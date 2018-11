Manchester United s'impose à Bournemouth sur le fil (1-2)

Une réaction salutaire et trois nouveaux points pour Manchester United. Apathiques en première période, les Red Devils ont d’abord été menés par Bournemouth ce samedi. L’inévitable Anthony Martial a ensuite égalisé et Marcus Rashford a offert la victoire à son équipe dans le temps additionnel (1-2). Paul Pogba et ses coéquipiers enchaînent une deuxième victoire en Premier League et gagnent une place au classement (7e).

Manchester United a souvent eu du retard à l’allumage depuis le début de la saison. Ce samedi, les Red Devils ont même mis plus d’une demi-heure avant de sortir de leur léthargie. Bousculés, chahutés voire tout simplement dépassés dans l’engagement par Bournemouth, les joueurs de José Mourinho ont raté leur début de match dans les grandes largeurs. L’ouverture du score de Callum Wilson, esseulé à l’entrée des six mètres (11e), a permis aux Cherries de concrétiser leur très bonne entame. Les surprenants sixièmes du championnat ont poursuivi sur leur lancée, sans toutefois parvenir à doubler la mise.

Marcus Rashford Getty Images

Coaching gagnant pour Mourinho

Le salut des Mancuniens est finalement venu de l’homme en forme du moment, à savoir Anthony Martial. Bien servi par Alexis Sanchez - titularisé à la place d’un Romelu Lukaku laissé au repos -, l’international français a trompé Asmir Begovic d’une imparable reprise du gauche, inscrivant ainsi son cinquième but sur les quatre dernières rencontres de Premier League (35e). Une égalisation synonyme de réveil pour United, qui a démarré le second acte avec de bien meilleures intentions que lors des 45 premières minutes.

Plus incisifs, les vice-champions d’Angleterre 2018 ont appuyé sur l’accélérateur. Mourinho a donné un second souffle à sa formation en faisant entrer Ander Herrera, Jesse Lingard et, surtout, Marcus Rashford. C’est justement le dernier cité qui, opportuniste, a propulsé le ballon au fond des filets après un bon travail de Pogba (90e+2). Victorieux sur le fil, Manchester United continue donc sa remontée au classement (7e). Attention cependant à ne pas reproduire pareille performance à Turin mercredi prochain. Car face à la Juve, mieux vaut éviter d’avoir une panne de réveil...