Matic encense Martial : "Il peut être l'un des meilleurs joueurs du championnat"

Interrogé au sujet d'Anthony Martial, Nemanja Matic, son coéquipier, s'est montré dithyrambique. "Anthony est un grand joueur, il a besoin de comprendre cela", a déclaré mardi le milieu de terrain international serbe de United. "Il a besoin de plus de confiance. Il est encore jeune et je pense que s'il continue à marquer lors des prochains matches, il l'aura. S'il atteint son plus haut niveau, il peut être l'un des meilleurs joueurs du championnat, a ajouté Matic, taulier des "Red Devils". Parfois, j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte à quel point il est bon."

Dimanche, lors de la victoire de Manchester United contre Everton (2-1) à Old Trafford, l'ailier gauche français a provoqué le penalty qui a amené l'ouverture du score. Puis il a donné deux buts d'avance aux siens avec une superbe reprise enroulée du droit depuis le coin de la surface. Le joueur de 22 ans, venu de Monaco en 2015 pour 65 millions d'euros, semble avoir franchi un cap à Manchester, après avoir lutté pour gagner la confiance de José Mourinho.