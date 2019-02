Mercato, Hazard, 200 millions : Zinedine Zidane aurait posé deux conditions à Chelsea

Parti du Real Madrid en mai 2018, Zinedine Zidane ne semble pas pressé de revenir sur un banc. Entre vacances, détente et famille, l'entraîneur aux trois Ligues des champions profite pleinement de son année sabbatique. Jusqu'à quand ? Telle est la question... Selon toute vraisemblance, il n'est pas utopique d'imaginer "ZZ" de nouveau entraîner une équipe la saison prochaine. Reste à savoir où.

Outre-manche, on aurait bien une idée. Pour le Sun, Zidane devrait débarquer en Premier League l'été prochain. Et plus précisément du côté de Chelsea, qui semble toujours plus orienté vers une séparation avec Maurizio Sarri, le coach actuel. Selon le quotidien britannique, Zidane a toutefois posé deux conditions aux Blues pour accepter le poste. La première est celle de conserver Eden Hazard, annoncé sur le départ. Pour l'ancien entraîneur du Real Madrid, un départ de l'international belge serait inconcevable. De quoi jouer un bien mauvais tour à son ancien club, qui semble en pole position pour recruter le numéro 10 de Chelsea.

Zidane tenté par la Premier League ?

La deuxième reqûete concerne le budget mercato, l'ancien numéro 10 des réclamant une enveloppe de 200 millions de livres sterling, soit 228 millions d'euros, à ses futurs dirigeants. Une somme qui ne comprend pas une éventuelle vente de joueurs. En cas d'arrivée à Chelsea, l'ancien entraîneur du Real Madrid compterait donc frapper (très) fort sur le marché des transferts.

Tenté par la Premier League, comme le révélait L'Equipe en août dernier, "ZZ" intéresserait également Manchester United. Si Ole Gunnar Solskjær n'a pas raté ses débuts sur le banc des Red Devils, ce dernier n'est pas certain d'être confirmé dans ses fonctions en fin de saison. Pour rappel, il avait été nommé pour assurer l'intérim après le départ de José Mourinho. Il n'est donc pas à exclure que United fasse appel à un coach plus expérimenté l'été prochain. Zinedine Zidane n'a plus qu'à surveiller son téléphone...