Mourinho révèle que Pogba a joué blessé face à la Juventus : "Il a fait ce sacrifice pour nous"

Pas de nouvelle polémique concernant Paul Pogba et José Mourinho. Absent du onze titulaire de Manchester United à la surprise générale, mais également de la feuille de match du derby de Manchester, sommet de la 12e journée de Premier League dimanche, l'international français n'a pas subi les foudres de son technicien. Il est tout simplement blessé. C'est le technicien portugais qui l'a annoncé lui-même à Sky Sports dans la traditionnelle interview d'avant-match quelques minutes avant le coup d'envoi.

"Paul est blessé", a expliqué Mourinho sans donner plus d'indications sur la nature de la blessure de Pogba. "Il s'est blessé lors de la rencontre à Turin (lors du succès de Manchester sur la pelouse du Juventus Stadium en Ligue des champions (1-2), ndlr). "Il a résisté. Il sentait qu'il pouvait résister. Il estimait que le match était crucial pour l'équipe. Il a fait ce sacrifice pour nous, puis il lui a été impossible de se remettre pour ce match."

Pogba sera-t-il apte pour le rassemblent de l'équipe de France ?

Toujours inspiré au moment de choisir ses mots, Mourinho a vanté les mérites de son milieu de terrain. "Bien sûr, il va nous manquer, mais je ne parle que de Paul parce que vous me l'avez demandé. Nous devons oublier qu'il n'est pas disponible et nous concentrer sur ceux qui le sont et faire confiance à ceux qui vont jouer."

L'état de santé de Pogba, convoqué par Didier Deschamps pour les matches internationaux du mois de novembre, sera scruté de près lors des prochaines heures. Il est dans tous les cas attendu lundi à Clairefontaine. Soit pour faire constater sa blessure, soit pour faire la semaine avec les Bleus.