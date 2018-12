Nouvelle blessure pour Laurent Koscielny avec la réserve d'Arsenal ?

Laurent Koscielny s'est-il de nouveau blessé ? Titulaire lors du match de la réserve d'Arsenal face à Portsmouth, le défenseur français, de retour après une rupture du talon d'achille en mai dernier, a été contraint de laisser sa place à la 85e minute de la rencontre. La tête basse, Koscielny semblait visiblement inquiet au moment de son changement.

Pour l'heure, les Gunners n'ont rien communiqué concernant une possible nouvelle blessure de son défenseur. Est-il sorti simplement par précaution ? C'est possible, même si les images du défenseur à sa sortie n'ont pas de quoi rassurer. En attendant d'en savoir plus, Unai Emery et ses joueurs sont concentrés sur le choc face à Manchester United, ce mercredi soir (21h) à Old Trafford.