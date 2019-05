Le come-back attendra pour Olivier Giroud. Alors que plusieurs clubs français souhaitaient recruter l'international français, comme l'OGC Nice et les Girondins de Bordeaux, Chelsea a annoncé la prolongation de son buteur ce mardi. Le champion du monde est désormais lié jusqu'en 2020 avec les Blues, qui disposaient d'une option de prolongation d'une année.

"Je suis très heureux de signer un nouveau contrat. Je voulais vraiment rester au moins un an de plus. J'ai le sentiment de faire partie de l'équipe, de la famille, depuis le début et j'espère qu'il y aura plus de trophées à venir", a de son côté confié Giroud. Doublure de Gonzalo Higuain en deuxième partie de saison, il devrait profiter du très probable départ de l'Argentin en fin de saison. Et Chelsea, qui est interdit de recruter pour deux mercatos, s'est donc protégé avec la prolongation du Français.

Cette saison, Giroud a disputé 27 matches de Premier League, inscrivant deux buts au total. En Ligue Europa, où il a été titularisé par Maurizio Sarri, son entraîneur, il a marqué 10 buts. Le meilleur buteur de la compétition pourrait bien améliorer son score lors de la finale face à Arsenal, le 29 mai prochain.