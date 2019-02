"Package", "leader négatif" : Mourinho, nouvelle attaque contre Pogba ?

José Mourinho ne sera pas resté longtemps muré dans le silence. Viré de Manchester United en décembre dernier, le Special One est de retour sur la scène médiatique depuis plusieurs semaines. Ce mardi, il a ainsi accordé une interview au Daily Telegraph, un quotidien britannique. Dans cette dernière, il s'en prend notamment aux jeunes joueurs, coupables selon lui d'être mal entourés.

"Vous avez maintenant une génération de joueurs qui ne sont pas que des joueurs, mais tout un package", explique-t-il tout d'abord. "Vous avez le joueur, la famille, l'agent, l'entourage, le directeur de la communication. Parfois, vous avez même le propre staff médical du joueur, et dans les situations extrêmes il a même son préparateur physique individuel. Quand vous avez ce joueur, vous avez toutes les distractions autour...", poursuit Mourinho. Forcément, difficile de ne pas penser à des attaques camouflées envers Paul Pogba, son ancien joueur à United et avec qui les frictions étaient nombreuses.

"Quand on parle de leaders dans le football, les gens pensent toujours à des leaders positifs. Mais un leader négatif est aussi un leader. Et tous les leaders que vous rencontrez sur votre chemin ne sont pas forcément de gentils leaders qui vous aident à accomplir vos objectifs", rajoute le Special One. Chacun se fera son idée sur les personnes visées...

" Je veux travailler avec des gens qui travaillent ensemble "

Toujours dans son entretien au Telegraph, Mourinho a fait le point sur son avenir. Pour son prochain club, le Portugais a les idées claires. "Si c’est un club sans ambition, je n’irai pas. J’en ai déjà refusé parce que je veux du football de haut niveau et j’ai de grosses ambitions. C’est mon deuxième critère. Mon premier, c’est d’avoir une structure d’empathie", confie-t-il, lui qui souhaite travailler "avec des gens qui travaillent ensemble, qui ont les mêmes idées".

Pour l'instant, le "Mou" profite de son temps libre. Avant de se remettre en selle en vue de la saison prochaine ? C'est fort probable...