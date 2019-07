Vous ne verrez plus les 2m01 de Peter Crouch sur un terrain de football. En fin de contrat avec Burnley, l'attaquant de 38 ans en a profité pour annoncer sa retraite sur les réseaux sociaux et dans une tribune publiée dans le Daily Mail. "Après de nombreuses délibérations cet été, j'ai décidé de prendre ma retraite du football ! Ce jeu merveilleux m'a tout donné. Je suis tellement reconnaissant envers tous ceux qui m'ont aidé à y arriver et à m'aider à y rester aussi longtemps", a-t-il publié.

Et à "Crouchy", formé à Tottenham, d'ajouter : "Si vous m'aviez dit à 17 ans que je jouerais des Coupes du monde, une finale de Ligue des champions (en 2007 avec Liverpool, ndlr) gagné une FA Cup et marqué 100 buts en Premier League, je n'y aurais pas cru. C’est un rêve absolu devenu réalité." L'attaquant a joué 467 matches de Premier League, marqué 106 buts et délivré 57 passes décisives. En plus de Burnley et Liverpool, il est également passé par QPR, Aston Villa ou encore Stoke City. Il a également bourlingué du côté de la Suède pendant six mois à IFK Hässleholm en 2000.