Peter Hill-Wood, l’ancien président d’Arsenal, est décédé

L’ancien président d’Arsenal, Peter Hill-Wood, est décédé a annoncé le club. Hill-Wood a rejoint le board d’Arsenal en 1962 et en a été le président de 1982 à 2013. Il était à la tête du club lorsque George Graham et Arsène Wenger ont remporté plusieurs titres de champion d’Angleterre (1989, 1991, 1998, 2002, 2004) et il a également joué un rôle-clé dans la formation de la Premier League en 1992.

"Peter était immensément fier de nos succès sur le terrain et en dehors du terrain, notamment le déménagement de Highbury à Emirates", a fait savoir Arsenal par le biais d’un communiqué. Et de préciser : "Il a contribué à faciliter notre relocalisation sans heurt au cours de ce qui a peut-être été la période la plus féconde de l’histoire du club. L’influence de Peter et de sa famille sur le club ne peut être sous-estimée, mais en cette période des plus difficiles pour sa famille et ses amis, c’est Peter, l’homme dont nous nous souvenons avec beaucoup de tendresse. Nos pensées vont à sa femme Sally et à ses enfants Sarah, Julian et Charles."