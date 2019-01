Petr Cech (Arsenal) arrêtera sa carrière en fin de saison

Petr Cech a décidé de tourner la page. Après plus de vingt ans de carrière chez les professionnels, le gardien de 36 ans a annoncé ce mardi qu'il raccrocherait les gants en fin de saison. "Je pense que c’est le bon moment pour annoncer que je partirai à la fin de la saison", écrit le portier d'Arsenal via un communiqué. "J'ai joué 15 ans en Pemier League, et j'ai gagné tout ce qui était possible", poursuit-il, ajoutant qu'il continuera à "travailler dur" avec les Gunners pour "remporter un trophée de plus cette saison".

Bien évidemment, l'ancien gardien du Stade Rennais (2002-2004) et surtout de Chelsea (2004-2015) laissera un souvenir impérissable en Premier League. Élu meilleur gardien du championnat à quatre reprises (2005, 2010, 2014, 2016), Cech a notamment remporté la Ligue des champions avec les Blues en 2012. Rajoutez à ça une Ligue Europa (2013), quatre Coupes d'Angleterre (2007, 2009, 2010 et 2012) ou encore quatre titres de champion d'Angleterre (2005, 2006, 2010 et 2015) et vous aurez l'énorme palmarès du gardien tchèque.

Mais comme toutes les histoires, il y a un début et une fin. Bientôt, Petr Cech rangera ses gants pour inscrire le point final de la sienne.