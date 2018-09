Pogba envoie un message à Mourinho : "On devrait avoir plus d’options de jeu..."

Avec 10 points en six matches de Premier League, Manchester United voit (déjà) la tête du classement s'envoler. Relégué à huit points de Liverpool et à six du duo Manchester City-Chelsea, les Red Devils sont à la traîne. Mais au-delà du bilan comptable, c'est surtout le jeu de United qui pose question, tant le spectacle est pauvre et les offensives quasi inexistantes. Un homme est donc, encore et toujours, dans l'oeil du cyclone : José Mourinho. Très critiqué, l'entraîneur portugais semble seul contre tous.

" C’est Old Trafford, nous sommes là pour attaquer "

De plus, sa relation avec Paul Pogba semble plus que jamais au point mort. Au point que le champion du monde, titulaire lors du triste match nul samedi face à Wolverhampton (1-1), s'est publiquement agacé du jeu produit par les siens. "Peut-être que l’attitude devrait être meilleure. Nous devons mieux jouer parce que, encore une fois, nous sommes à Old Trafford et nous devrions seulement attaquer et presser, comme nous l’avions fait contre Tottenham, Liverpool, Chelsea et Arsenal la saison passée", explique le Français dans des propos relayés par tous les médias anglais.

"Oui, c’est vrai que nous devrions montrer plus d’envie à certains instants", confie Pogba. Avant de poursuivre. "Oui, peut-être que Mourinho a raison, je ne sais pas. Il y a eu d’autres erreurs, et pas beaucoup de mouvements devant parce que nous ne les avons pas vraiment inquiétés. Nous sommes à domicile et nous devrions jouer bien mieux contre les Wolves. À domicile, nous devrions attaquer, attaquer et encore attaquer. C’est Old Trafford, nous sommes là pour attaquer", estime-t-il, lui qui pense que "les équipes ont peur" quand elles voient "Manchester United attaquer et attaquer".

"Nous avons joué trois matches à domicile et nous n’avons pris que 4 points. Ce n’est pas assez", conclut le milieu de terrain tricolore.