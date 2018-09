Premier League - 5e journée : Chelsea inarrêtable, City et Arsenal assurent

Comme presque chaque weekend avant une semaine de Ligue des champions, les clubs engagés sur la scène européenne étaient sur le pont ce samedi. Chelsea ne fait pas partie de cette liste et cela pourrait compter en fin de saison. Aux prises avec Cardiff, les Londoniens ont empoché comme Liverpool une cinquième victoire en cinq journées (4-1).

Un succès qui s’est dessiné (entre autres) grâce à la doublette Olivier Giroud - Eden Hazard. Après le but surprise (et sur coup franc) de Sol Samba (0-1, 16e), le duo a remis les Blues sur les bons rails. Par deux fois, le champion du monde tricolore a servi le Belge pour renverser la vapeur (1-1, 37e; 2-1, 44e).

Les joueurs de Chelsea savourent leur carton contre Cardiff en Premier League.Getty Images

City était beaucoup trop vorace

Titulaire pour la première fois de la saison, Olivier Giroud n'a pas débloqué son compteur but samedi mais il fut particulièrement présent en attaque, assistant de près au triplé d'Hazard sur penalty (3-1, 80e sp) et au bijou de Willian (4-1, 83e). Le Français a au passage disputé toute la rencontre, lui qui avait cumulé 72 "petites" minutes en quatre journées depuis l'entame du championnat.

Des petites minutes, deux en l'occurence, c'est le temps qu'il a fallu à Manchester City pour ouvrir le score face au promu Fulham. Servi par Fernandinho, Leroy Sané a trompé Marcus Bettinelli à bout portant (1-0, 2e). Sans Aymeric Laporte ni Benjamin Mendy, les joueurs de Pep Guardiola ont étouffé leur adversaire et ont marqué deux autres buts en s'infiltrant tranquillement dans la surface adverse. David Silva (2-0, 21e) et Raheem Sterling (3-0, 47e) en ont profité pour trouver eux aussi le chemin des filets. Au classement, City monte sur le podium et pointe à deux longueurs de Liverpool et Chelsea.

Chelsea et Manchester City, voilà deux adversaires qui avaient battu Arsenal en début de saison. Depuis, les Gunners semblent aller mieux et ils viennent d'obtenir leur troisième succès consécutif. Sur le terrain de Newcastle, les joueurs d'Unai Emery ont trouvé la faille deux fois en seconde période, grâce à un joli coup franc direct de Granit Xhaka (0-1, 49e) et un but de renard de Mesut Özil (0-2, 58e). Titulaire pour la deuxième fois de la saison, Alexandre Lacazette a beaucoup tenté mais n'a pas marqué. Peu importe pour Arsenal qui, malgré la réduction de l'écart tardive de Ciaran Clark (1-2, 90e+1), remonte doucement la pente.