Premier League - 5e journée : Manchester United met fin à la folle série de Watford (1-2)

Il fallait bien que la belle série des Hornets prenne fin un jour et c'est donc les Red Devils de José Mourinho qui se sont chargés de la terminer en signant un deuxième succès de rang en championnat. Deux buts inscrits en première période ont suffi à faire le bonheur de Manchester United, bien heureux, quand même, de remporter les trois points au terme d'un deuxième acte pendant lequel il a souffert. Paul Pogba, sobre et appliqué ce samedi, et ses coéquipiers peuvent désormais se projeter sur la Ligue des champions et le déplacement sur la pelouse des Young Boys de Berne.

