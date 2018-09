Premier League - 5e journée : Manchester United met fin à la folle série de Watford (1-2)

Il fallait bien que la belle série des Hornets prenne fin un jour et c'est donc les Red Devils de José Mourinho qui se sont chargés de la terminer en signant un deuxième succès de rang en championnat. Deux buts inscrits en première période ont suffi à faire le bonheur de Manchester United, bien heureux, quand même, de remporter les trois points au terme d'un deuxième acte pendant lequel il a souffert. Paul Pogba, sobre et appliqué ce samedi, et ses coéquipiers peuvent désormais se projeter sur la Ligue des champions et le déplacement sur la pelouse des Young Boys de Berne.

Après les victoires de Liverpool et Chelsea, Watford, équipe surprise de ce début de saison en Premier League, aurait pu être le troisième club à être reçu 5 sur 5. Tout avait bien débuté pour des Hornets plus mordants dans l'entame de cette affiche qui les opposait à Manchester United. Timides, parfois trop en gestion et pas bien inspirés, les Red Devils ont néanmoins eu le mérite de maximiser leur temps fort survenu après la demi-heure de jeu. En trois minutes, ils ont ouvert le score puis inscrit le but du break. Dans une forme olympique, Romelu Lukaku a d'abord effleuré un centre d'Ashley Young pour mettre les siens devant (0-1, 35e). Dans la foulée, Chris Smalling s'est fendu d'un sublime enchaînement contrôle de la poitrine reprise du gauche pour allumer Ben Foster sur corner (0-2, 38e).

De Gea en sauveur

Assommés par cette réussite, les Hornets ont eu besoin de retrouver leurs esprits. La mi-temps leur a visiblement fait du bien puisqu'ils ont attaqué pied au plancher le second acte alors que les hommes de José Mourinho ont préféré refuser le jeu. Watford a été récompensé de ses efforts par la réduction de l'écart signée Andre Gray, qui a trouvé la lucarne grâce à une passe en retrait d'Abdoulaye Doucouré (1-2, 65e). Malheureusement pour eux, les Hornets n'ont pas su capitaliser sur cette réalisation et sont tombés sur un David De Gea des grands soirs. Déjà auteur d'une belle claquette en première période (16e), le portier de Manchester a réalisé la parade qu'il fallait face à Christian Kabasele dans le temps additionnel pour assurer le succès de son équipe (90e+5).

A l'arrivée, Manchester United s'en sort de justesse face à des Hornets qui n'ont pas à rougir de leur prestation mais sont tombés sur leurs limites. Avec cette troisième victoire en cinq journées en poche, les Red Devils reprennent un peu de couleurs au classement. Cela ne fera pas de mal alors qu'il faudra réussir l'entrée en lice en Ligue des champions la semaine prochaine.