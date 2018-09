Premier League - 7e journée : City intraitable, Arsenal au finish

La défaite contre Lyon en Ligue des champions n'a pas perturbé plus que ça la marche en avant des Citizens. Depuis ce revers subi il y a dix jours, Manchester City a écrasé Cardiff (5-0), s'est logiquement qualifié en League Cup contre Oxford (0-3) et vient donc de battre ce samedi le club de Brighton à l'Etihad Stadium (2-0).

Toujours privés de Benjamin Mendy et Kevin De Bruyne (blessés), les joueurs de Pep Guardiola ont nettement dominé la rencontre et ont pu compter sur deux réalisations de Raheem Sterling (29e) et Sergio Agüero (65e), deux buts inscrits à l'issue d'attaques ultra rapides. Cette victoire, la quatrième de rang en Premier League, valide par ailleurs le parcours quasi-parfait des champions d'Angleterre avec six victoires et un nul en sept journées.

Arsenal a été patient

Sans afficher la même sérénité qui fait la force des David Silva et consorts, Arsenal vient toutefois d'engranger une cinquième victoire de suite en championnat. Les joueurs d'Unai Emery sont pourtant tombés sur un os, en l'occurrence sur Watford, l'équipe surprise du début de saison, mais ils ont su se montrer patients pour marquer deux fois lors des dix dernières minutes.

Alexandre Lacazette, malheureux pendant toute la rencontre, a été à l'origine de l'ouverture du score. En renard des surfaces, l'ancien Lyonnais a poussé à la faute Craig Cathcart, buteur contre son camp (1-0, 81e). Deux minutes plus tard, Mesut Özil mis les Gunners à l'abri à la conclusion d'une contre-attaque parfaite (2-0, 83e). Ce succès permet à Arsenal de passer cinquième au classement et de tutoyer un "Big Four" actuellement fermé par Tottenham.

Les Spurs, comme les Gunners, comptent 15 points au classement (cinq victoires, deux défaites) et viennent eux aussi de s'imposer samedi après-midi, sur le terrain d'Huddersfield. La troupe de Mauricio Pochettino s'est appuyée sur un doublé d'Harry Kane (25e, 34e sp) pour intégrer le top 4 du championnat, avant le choc attendu entre Chelsea (3e) et Liverpool (2e) à Stamford Bridge.