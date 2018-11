Premier League : Alexandre Lacazette arrache le nul pour Arsenal contre Liverpool (1-1)

Pas de vainqueur de ce choc de la 11ème journée de la Premier League. Si Arsenal a sévèrement bousculé les Reds, si Liverpool a longtemps mené au score, les deux équipes ont fini par se séparer sur un nul à l'Emirates Stadium (1-1). Un résultat de parité arraché par les Gunners, à force d'abnégation, grâce à un but Alexandre Lacazette au terme d'un match complètement fou. Ce nul préserve l'invincibilité de Liverpool, leader provisoire avec 27 points et une longueur d'avance sur Manchester City. Et il valide aussi la bonne passe d'Arsenal qui évite une troisième défaite en trois matches face aux membres du Top 3 cette saison.

C'était un match de très haut niveau, d'une intensité incroyable. Du rythme, de l'engagement et des occasions nettes d'un bout à l'autre de la rencontre. Pas un seul instant, on ne s'est ennuyé. Grâce à Arsenal qui a longtemps mis Liverpool sur le reculoir. Mais grâce aussi aux hommes de Jurgen Klopp toujours incisifs et prêts à exploiter la moindre faille. Van Dijk est ainsi passé tout près d'une grande joie. Mais le poteau (45e) ou Leno (23e et 74e) sont passés par là.

Lacazette sauve Arsenal

La délivrance, pour les Reds, est venu au plus fort de la domination d'Arsenal. Sur un centre de Salah repoussé des mains par Leno. Milner a frappé en force pour ouvrir le score (0-1, 61e). Injuste pour les Gunners qui ont été sanctionnés par leur manque de réalisme offensif. A l'image d'une tête de Mkhitaryan juste à côté (16e) ou de ce tir puissant de Torreira détourné par Alisson (64e).

C'est finalement Lacazette qui a délivré les siens. Lancé dans la profondeur par Iwobi, il a devancé la sortie du porter brésilien pour marquer d'un tir en pivot (1-1, 83e). Une égalisation en guise de soulagement pour Unaï Emery et ses joueurs qui ont tout donné dans une fin de match haletante pour tenter d'arracher la victoire. En vain. Mais l'équipe saura en tirer de vrais motifs de satisfaction.