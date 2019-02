Premier League : Arsenal a offert un récital contre Bournemouth

Arsenal ne lâche pas sa quatrième place. A l'Emirates Stadium, les joueurs d'Unai Emery, qui n'ont pas disputé la Ligue des champions depuis deux saisons, n'ont fait qu'une bouchée de Bournemouth (5-1) mercredi soir pour le compte de la 28e journée, notamment grâce à un excellent Mesut Özil (un but, une passe) et un flamboyant Mkhitaryan (un but, deux passes), qui ont permis à leur équipe de faire le break avant la demi-heure de jeu. Deux joueurs qui reviennent en forme au meilleur des moments pour les Gunners.

Et en plus, Tottenham a perdu

Les Cherries ont bien réussi à réduire la marque dans la foulée grâce à Lys Mousset mais ça n'a rien changé à la physionomie d'un match qu'Arsenal avait bien en main. La belle soirée des Canonniers s'est en effet prolongée en seconde période pour virer au festival offensif. Laurent Koscielny a inscrit le troisième but dès la reprise avant que Pierre-Emerick Aubameyang se signale sur le quatrième, et enfin Alexandre Lacazette pour conclure.

Un bonheur n'arrivant jamais seul, Arsenal a pu se délecter au coup de sifflet final de la défaite de Tottenham face à Chelsea (2-0), à quelques kilomètres de là. Ce qui permet aux Gunners de revenir à quatre points de leur rival honni dans la course au podium. Une soirée parfaite à l'Emirates.