Premier League - Avant Paris, Liverpool continue de coller City

Suivre le rythme effréné imposé par le champion d'Angleterre n'est pas une mince affaire en Premier League et la journée de samedi l'a encore rappelé. En l'emportant sur le terrain de Watford (0-3) en fin d'après-midi, Liverpool est certes resté au contact de l'impressionnant leader Manchester City. Mais le succès fut un rien plus compliqué à se dessiner que celui des Skyblues à Londres, acquis au même moment face à West Ham (0-4).

Il faut dire que Liverpool, en plus de devoir gérer ses efforts en vue du déplacement crucial à Paris mercredi soir, est tombé sur une équipe de Watford performante depuis le début de la saison et difficile à contourner. Malgré la présence du onze-type, la troupe de Jürgen Klopp a longtemps buté sur celle de Javi Garcia, septième de Premier League avant cette 13e journée. Le gardien brésilien Alisson Becker a même joué les sauveurs devant Roberto Pereyra pour empêcher les Hornets d'ouvrir le score (40e). Son homologue Ben Foster lui a répondu dans la foulée en stoppant des tentatives de Sadio Mané (41e) et Mohamed Salah (42e) avant la pause.

Le bijou d'Alexander-Arnold, l'incroyable feinte de Sané

Les Reds ont dû attendre plus d'une heure pour enfin prendre les devants, grâce au talent de finisseur de Salah. Une nouvelle fois avant-centre dans un 4-2-3-1 samedi, le créateur égyptien a placé un tir malicieux entre les jambes de Foster (0-1, 67e). Doté d'un pied gauche fantastique, Salah aurait pu chercher le doublé quelques instants plus tard sur coup franc. Il a préféré laissé le jeune Trent Alexander-Arnold tenter sa chance plein axe et décrocher un tir brossé magnifique pour trouver la lucarne (0-2, 76e). Plus tranquille en fin de rencontre et avec plus d'espaces, Liverpool a corsé l'addition grâce à un but de renard de Roberto Firmino (0-3, 89e).

Au même moment, Manchester City s'est encore plus amusé à Londres, face à des Hammers qui luttent eux pour leur survie cette saison. Comme souvent, les Citizens de Pep Guardiola ont tué le match rapidement et ils ont marqué trois fois en seulement une demi-heure. David Silva (0-1, 11e) et Raheem Sterling (0-2, 19e) ont d'abord conclu de belles actions collectives à bout portant, alors que Leroy Sané en a fait de même quelques minutes plus tard en y ajoutant une feinte exceptionnelle au passage (0-3, 34e). L'Allemand s'est lui offert un doublé d'un tir en angle fermé en toute fin de match (0-4, 90e+3).

Avant de retrouver Lyon mardi en C1, le champion d'Angleterre continue d'imposer un rythme d'enfer dans le Royaume. Les Skyblues viennent d'empocher cinq succès d'affilée, le tout avec dix-neuf buts inscrits et deux encaissés. La dernière équipe à avoir contenu Manchester City cette saison ? Une certaine équipe de Liverpool, début octobre (0-0). Depuis, les Reds mais aussi Chelsea continuent de s'accrocher.