Premier League - Chelsea-Manchester United : Mourinho, quatre jours brûlants

Le retour du technicien portugais à Stamford Bridge va encore accaparer l'attention des médias et capter la passion des supporters après une victoire incroyable face à Newcastle (3-2 après avoir été mené 2-0) et une trêve internationale qui n'ont rassuré personne. Car, si Mourinho était bien le "Special One" lors de ses deux mandats à Chelsea, avec trois titres de champion d'Angleterre à la clé, la magie a du mal à prendre du côté d'Old Trafford (8e à 7 points des leaders).

Pire, les statistiques ne plaident pas en sa faveur: ses Red Devils ont perdu sans marquer le moindre but lors de leurs trois précédents déplacements chez les Blues. Depuis la retraite de Sir Alex Ferguson, United a perdu cinq fois et fait un seul match nul en six rencontres sur le terrain de Chelsea.

Une nouvelle défaite des Red Devils, leur quatrième en championnat depuis le début de la saison, ne mettrait pas seulement un terme à leur rêve de titre, elle laisserait les Mancuniens au pied d'une sacrée montagne s'ils veulent accrocher la Ligue des champions.

Zlatan lui a apporté son soutien

La tâche de "Mou" et de Manchester United s'annonce donc très compliquée. D'autant que plusieurs internationaux sont retournés au club blessés: l'Anglais Luke Shaw, l'Ecossais Scott McTominay et le Serbe Nemanja Matic. Marouane Fellaini, lui, a été préservé par la Belgique face aux Pays-Bas (1-1).

La seule bonne nouvelle de la semaine pour Mourinho est venue... des Etats-Unis, où son ancien attaquant Zlatan Ibrahimovic lui a apporté son soutien. "Tout le monde critique Mourinho et je ne pense pas que ce soit à cause de son caractère mais plutôt à cause de sa façon d'être", a confié le géant suédois à Sky Sports. "Mourinho doit simplement rester lui-même, défendre ce qu'il fait, défendre ce qu'il est et continuer", a ajouté "Ibra".

Mais les résultats décevants, autant que les clashs récurrents avec ses joueurs cadres, ont fait oublier l'euphorie du titre en Ligue Europa en 2017. Et la trêve internationale ne semble pas avoir apaisé les tensions autour du coach-star.

" On a besoin de défendre "

Mardi, la Fédération anglaise a ainsi ouvert une procédure contre l'entraineur de Manchester United, accusé d'avoir tenu des propos injurieux après la victoire contre Newcastle. Vendredi, l'UEFA l'a aussi averti pour le retard du coup d'envoi de C1 face à Valence à la suite des embouteillages, retard sanctionné de 15.000 euros pour le club.

Et si on regarde le calendrier pour Mourinho et United, il y a de quoi se mouiller la nuque: après le déplacement à Chelsea et la double confrontation en C1 avec la Juventus de CR7, il y aura le derby de Manchester sur le terrain du champion en titre City, le 11 novembre...

Mais le technicien portugais ne semble pas être préoccupé outre mesure par ces échéances. Après avoir rendu un vibrant hommage à Eden Hazard ("Quand Eden Hazard est le meilleur joueur de Premier League, Chelsea est champion"), il a défendu avec force sa conception du football moderne.

"On ne peut pratiquer du football offensif que quand on a le ballon. Et pour avoir le ballon, il faut que l'adversaire le perde ou qu'on le pousse à la faute. C'est pour cela qu'on a besoin de défendre. Quand on a le contrôle du ballon, on peut évoluer de manière différente et s'adapter aux qualités des joueurs. C'est (le style de jeu) que je veux pratiquer", a expliqué Mourinho lors d'une conférence de presse.