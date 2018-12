Premier League : Évra de retour à Manchester United pour encadrer Pogba ?

Et si, plus de quatre ans après avoir quitté les Red Devils, Patrice Evra y retournait ? Selon les informations du tabloïd britannique The Sun, l'ancien international français est sur les tablettes de la direction pour une mission bien précise... superviser Paul Pogba. A quel poste précis ? Le journal ne le précise pas.

Coéquipiers en équipe de France et à la Juventus Turin, les deux hommes se connaissent très bien, Pogba considère même Evra comme son "mentor". Cette association peut s'avérer détonante mais pourrait être utile au milieu français qui a connu des moments difficiles avec l'ancien entraîneur de United, José Mourinho. Évra pourrait être également une aide précieuse pour le nouveau tacticien des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, qui aura à coeur d'avoir une bonne relation avec Pogba.

Evra avec Manchester United, c'est plus de 270 matches de 2006 à 2014 et un palmarès exceptionnel : une Ligue des champions (2008), deux autres finales (2009 et 2011) et cinq titres en Premier League (2007, 2008, 2009, 2011, 2013).