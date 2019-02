PREMIER LEAGUE - Higuain et Hazard portent les Blues face à Huddersfield, Chelsea si'mpose 5-0

Chelsea a renoué avec le succès et Huddersfield en a fait les frais. Les Blues ont disposé facilement des Terriers ce samedi (5-0), avec un doublé de Gonzalo Higuain pour ses débuts avec le club londonien, un autre d'Eden Hazard, et un dernier but de David Luiz.

Un résultat logique car les joueurs de Maurizio Sarri ont maîtrisé les débats durant toute la rencontre. Chelsea n’a rien laissé à son adversaire du jour. Les Blues grimpent provisoirement à la quatrième place, dans l’attente du résultat d’Arsenal qui défie Manchester City, dimanche à l'Etihad Stadium (17h30).

Higuain débloque son compteur, Hazard fait le show

La nette domination de Chelsea n’aura pas mis longtemps à se concrétiser. Après s’être créé deux occasions franches à la suite (12e, 16e), Gonzalo Higuain s’est vu récompenser de son activité débordante. Profitant d’un bel extérieur de N’Golo Kanté, l’ancien pensionnaire de l’AC Milan a trompé une première fois Jonas Lössl (16e). Mais les Blues en voulait encore et cela s’est vu. Les joueurs de Maurizio Sarri ont continué à se montrer plus incisifs dans les duels. Dépassé, Huddersfield s’est fait sanctionner par un penalty, obtenu par César Azpilicueta. Eden Hazard ne s’est pas fait prier pour le transformer (45e). Décidément sans pitié face à une défense d’Huddersfield en manque de sérénité, Chelsea est reparti dans le second acte avec la même envie.

Dépositaire du jeu comme souvent, Eden Hazard n’a cessé de semer la zizanie au sein de l’arrière-garde de la lanterne rouge de Premier League. Le numéro 10 des Blues a aggravé le score en inscrivant un deuxième but, son quinzième toutes compétitions confondues (66e). Huddersfield n’a cessé de reculer par la suite et Gonzalo Higuain en a profité pour réaliser son premier doublé en Premier League (69e). David Luiz enfoncera le clou dans les derniers instants de la partie (86e). Le principal motif de satisfaction pour Maurizio Sarri réside dans la belle complicité entre Gonzalo Higuain et Eden Hazard. Les deux joueurs ont fait étalage de leur technique pour faire parler la poudre ce samedi. L’ancien attaquant de l’AC Milan est devenu le premier joueur de Chelsea à s’illustrer par un doublé pour ses débuts à domicile, depuis Mario Stanic contre West-Ham (2000).