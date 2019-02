Premier League : Higuain, premier vrai test face à Agüero et Manchester City

Gonzalo Higuain retrouvera-t-il avec Chelsea les sommets qu'il avait atteints sous Maurizio Sarri en 2015-2016, lorsqu'il avait inscrit 36 buts en 35 matches avec le Napoli ? Il est évidemment trop tôt pour répondre à cette question, après seulement trois matches disputés avec les Blues depuis son arrivée au mercato hivernal. Mais ses deux buts sublimes face à Huddersfield, sa connexion avec Hazard et sa rapidité d'adaptation jouent pour lui : Gonzalo Higuain a tout pour réussir sur les bords de la Tamise.

Dimanche, ce sera pourtant un autre calibre qu'Huddersfield, lanterne rouge de Premier League, qui se dressera devant l'Argentin. Manchester City, champion en titre et chasseur derrière Liverpool pour le trône d'Angleterre. Un test immédiat pour "Pipita" et les Blues, et surtout une réaction attendue après l'humiliation subie à Bournemouth il y a dix jours (0-4), la plus lourde défaite du club depuis 1996.

Vidéo - Chelsea - Sarri : "Higuain et Hazard sont complémentaires" 00:42

L'entraîneur italien n'a en tout cas pas tari d'éloges sur l'Argentin, qu'il eu un an sous ses ordres au Napoli. "Je pense que Gonzalo est un grand joueur. Il a réussi partout, à Madrid, à Naples et à Milan. Peut-être pas aussi bien à Milan, mais c'est un grand joueur." Car Gonzalo Higuain, c'est l'histoire d'une perpétuelle adaptation réussie. C'est simple : hormis sa pige en demi-teinte avec les Rossoneri, "Pipita" n'est jamais passé en-dessous d'un but tous les deux matches de championnat sur l'ensemble de ses passages au Real Madrid (0,56 but/match en sept ans), Naples (0,68 but/match en trois ans) et la Juventus (0,55 but/match en deux ans). Soit douze ans d'une régularité rare en Europe.

Agüero, adversaire et exemple

Dimanche, il aura en face de lui un monstre sacré du but en Premier League. Et comme lui, il est Argentin. Sergio Agüero, 14 buts en 21 matches cette saison, ne cesse de porter City vers les sommets. Depuis 2014, le "Kun" n'a plus terminé une saison en-dessous des vingt buts et pointe à un ratio exceptionnel de 0,69 but par match depuis ses débuts à Manchester, en 2011.

Une constance qui inspire forcément Higuain à l'aube de cette nouvelle aventure outre-Manche. Pour espérer suivre la trace d'un autre buteur argentin racé et toujours aussi prolifique en Premier League : le 3 février dernier, Agüero s'est débarrassé tout seul d'Arsenal en inscrivant les trois buts de son équipe (3-1).

Pour la découverte de son premier choc en Angleterre, Higuain aura en tout cas l'appui d'Eden Hazard. Leur complémentarité technique laisse augurer de possibilités que ne peuvent offrir Olivier Giroud, six fois titulaire seulement, et Alvaro Morata, envoyé en prêt à l'Atlético Madrid. "Je pense qu'il est très utile pour Eden. Ils sont vraiment complémentaires pour évoluer ensemble. C'est très important pour nous car il est déterminé. Je pense que l'impact sur les autres joueurs a été très bon pour nous", s'est félicité l'entraîneur des Blues. Offrir la victoire à Chelsea face au City d'Agüero serait une manière forte de marquer les esprits et d'accélérer son adaptation dans son nouveau club. Et ça, Higuain est passé maître en la matière.