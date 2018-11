Premier League : Leicester rend hommage à son président décédé

"Tu seras toujours dans nos coeurs". Les joueurs de Leicester ont rendu hommage à leur président Vichai Srivaddhanaprabha, décédé une semaine plus tôt dans le crash de son hélicoptère, avant et durant le match de Premier League face à Cardiff, remporté samedi 1-0. Demarai Gray a inscrit le seul but d'une rencontre émouvante, la première des Foxes depuis la disparition de leur patron: quand le ballon du jeune international anglais a franchi la ligne, toute l'équipe, qui arborait un Tshirt "Khun Vichai" sous le maillot, s'est dirigé vers la tribune de ses supporters dans une communion extraordinaire.

Avant le coup d'envoi, le staff des Foxes, emmené par Claude Puel, a rejoint les joueurs, installés le long du rond central pour observer une minute de silence pleine d'émotion. Les joueurs étaient d'ailleurs entrés sur le terrain en arborant un Tshirt floqué du visage de leur président, souligné de l'inscription "tu seras toujours dans nos coeurs". Les supporters, eux, étaient venus en masse au pays de Galles et ont déployé une bannière sur laquelle était inscrit "RIP Vichai", suivi du logo du club que le milliardaire thaïlandais avait guidé vers un inattendu titre de champion d'Angleterre en 2016.

"Nous avons tous dit que nous voulions jouer. C'est ce que Vichai aurait voulu et c'est ce que nous allons faire, avait lancé le capitaine et buteur Jamie Vardy. Nous devons nous assurer que nous allons sur le terrain pour honorer son nom et que notre performance nous permette, je l'espère, de remporter la victoire." Vichai Srivaddhanaprabha est décédé samedi, ainsi que quatre autres personnes, dans un accident d'hélicoptère qui s'est produit aux abords du King Power Stadium, après la rencontre contre West Ham en championnat.