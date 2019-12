Débuts réussis pour Arteta

Mikel Arteta est attendu comme le Messie par les supporters d’Arsenal. Après le passage mitigé d’Unai Emery et l’intérim raté de Freddie Ljunberg, l’ancien milieu de terrain du PSG ou des Gunners est propulsé sur le devant de la scène pour sa première expérience en tant qu’entraîneur numéro 1. Il aura la lourde tâche de réveiller des Gunners qui n’ont gagné que deux de leurs quinze derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sa première composition d’équipe pour affronter Bournemouth sera très attendue, face à un adversaire qu’Arsenal a difficilement battu à l’aller (1-0). La bonne nouvelle pour les coéquipiers de Lacazette ou Gendouzi, c’est que les Cherries, 14e (à cinq points d’Arsenal), ne vont pas beaucoup mieux. Handicapés par les blessures (Aké ou Wilson manqueront à l’appel pour ce Boxing Day notamment) et plombés par une attaque en berne (19 buts en 18e match, 4e pire total de PL), Bournemouth a perdu six de ses sept derniers matchs, ne s’offrant qu'un succès surprise à Chelsea (0-1) durant cette période compliquée. Arteta pourra compter pour ce match sur les retours attendus d’Özil et Bellerin, tandis que Ceballos pourrait aussi être apte. Ajoutés à l’électrochoc attendu avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur, ce sont autant d’éléments qui font pencher la balance en faveur des Gunners à nos yeux.

Notre pari : Arsenal bat Bournemouth @1,98

Liverpool en patron

C’est en tant que tout récent champion du monde des clubs que Liverpool débarque à Leicester. Toujours invaincus en Premier League après 17 matchs, les Reds comptent dix points d’avance sur les Foxes, avec une rencontre en retard à disputer, avant ce Boxing Day. A voir comment les joueurs de Jürgen Klopp auront digéré leur long périple au Qatar, où ils ont en plus disputé une prolongation en finale du mondial des clubs contre Flamengo. Mais Firmino, Salah, Mané and co sont habitués à enchaîner les matchs et Klopp, malgré le manque de profondeur de son effectif comparé à celui de Manchester City, parvient toujours à bricoler et à s’en sortir. Leicester, de son côté, pourrait marquer le coup, quelques jours après s’être incliné contre City, justement : les Foxes n’ont plus qu’un petit point de retard sur les joueurs de Pep Guardiola et ont montré leurs limites lors de cette rencontre. Cela avait été également le cas à l’aller entre ces deux équipes : si Liverpool s’était imposé (2-1) sur un penalty dans les dernières secondes, le match avait été à sens unique (2 tirs seulement pour Leicester) et les Reds avaient signé un cinquième succès de suite en PL contre les Foxes. Une série qui devrait se poursuivre selon nous, car nous ne voyons pas Leicester freiner Liverpool ici.

Notre pari : Liverpool bat Leicester @2,05

City se replace

Manchester City a rassuré ces dernières semaines. Depuis leur défaite dans le derby contre United (1-2), les Citizens ont enchaîné quatre victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ils ont notamment écrasé Arsenal (0-3) et surtout dominé Leicester (3-1), sur qui ils n’ont qu’un petit point de retard avant cette 19e journée de Premier League. Un succès à Wolverhampton combiné à une défaite de Leicester contre Liverpool leur permettrait donc de récupérer la 2e place, à distance respectable toutefois des Reds. Pour cela, il faudra toutefois que les joueurs de Pep Guardiola se vengent des Wolves, qui les avaient battus à l’aller à l’Etihad Stadium (0-2) début octobre, en leur donnant une leçon de réalisme (76% de possession et 18 tirs à 7 en faveur de City). Sixièmes du championnat, Wolverhampton n’a perdu qu’un seul de ses dix derniers matchs toutes compétitions confondues et est l’une des bonnes surprises de cette première partie de saison. Les coéquipiers de Raul Jimenez ont toutefois pu mesurer le chemin à parcourir pour s’inviter à la table des grands, que ce soit contre Tottenham (défaite 1-2) ou Chelsea (défaite 2-5). City sera une nouvelle fois privé d’Agüero, toujours absent sur blessure, mais pourra compter sur De Bruyne, sorti en boitant contre Leicester, ou David Silva, a rassuré Guardiola, dont l’équipe s’est montré impressionnante la semaine passée pour remettre les pendules à l’heure contre son rival inattendu pour la 2e place. Les Skyblues semblent en forme et nous pensons qu’ils vont le confirmer à Wolverhampton.

Notre pari : Manchester City bat Wolverhampton @1,39

