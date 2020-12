Tout va bien du côté des Reds, merci pour eux. Malgré quatre nuls et une défaite déjà au compteur, Liverpool occupe la tête de la Premier League avant ce Boxing Day. Après leur victoire dans le choc contre Tottenham (2-1), les joueurs de Klopp viennent d’infliger un 7-0 à Crystal Palace et sont en grande forme. Il y a de quoi se montrer inquiet pour West Bromwich Albion, 19ème avant son déplacement à Anfield, où les Baggies se sont pourtant imposés pour leur dernier match là-bas. Mais c’était en janvier 2018, en Cup, et Liverpool ne se montre pas aussi généreux à domicile en Premier League, où les Reds sont invaincus depuis avril 2017 à domicile…