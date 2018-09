Premier League - Liverpool arrache le nul face à Chelsea (1-1) à la 89e minute

Chelsea avait tendu le piège parfait à Liverpool. Et Daniel Sturridge a surgi. D'une superbe frappe du gauche frappée dans les dernières minutes de la rencontre, le supersub de Jürgen Klopp a permis aux Reds d'arracher le match nul sur la pelouse du club londonien (1-1), samedi, lors du choc de la 7e journée de Premier League.

Très au point tactiquement, la formation de Maurizio Sarri a encore pu compter sur un très bon Eden Hazard, déjà buteur en League Cup mercredi et auteur de l'ouverture du score (1-0, 25e). Mais, malgré une prestation collective un brin décevante, Jordan Henderson et les siens se sont offert le droit de rester à hauteur de Manchester City au classement. Et de prolonger leur série d'invincibilité.

Un grand Hazard, un petit Liverpool

Les Blues étaient à quelques minutes d'être les premiers à faire tomber Liverpool cette saison. A quelques minutes, aussi, de revenir à hauteur de Manchester City, qui domine toujours le classement. Mais c'était sans compter sur un ancien de la maison. Un ancien nommé Daniel Sturridge, sorti du banc à la 88e minute de jeu pour, une minute plus tard, éteindre Stamford Bridge d'une lumineuse frappe du gauche sans élan (1-1, 89e). Et, plus globalement, pour venir gâcher le match tactiquement parfait des hommes de Maurizio Sarri, qui ont très longtemps laissé les Reds sans idées en seconde période.

Portés par un David Luiz des grands soirs, experts dans le quadrillage du terrain, les Londoniens se sont, durant une mi-temps, attelés à empêcher leur adversaire du soir d'enflammer la rencontre comme il sait habituellement si bien le faire. Parce que la différence, les Blues l'avaient faite en première période, en se montrant beaucoup plus tranchants dans les 30 derniers mètres. D'une ouverture lumineuse, David Luiz avait d'abord permis à Willian d'avertir Alisson et sa défense (22e). Trois minutes plus tard, les hommes de Sarri ont parfaitement combiné dans l'entrejeu avant que Mateo Kovacic n'envoie Eden Hazard tromper le Brésilien (1-0, 25e). Le Belge s'est ainsi offert sa deuxième réalisation de la semaine contre Liverpool. Mais il a raté l'occasion de faire le break en perdant son duel face à Alisson peu après l'heure de jeu (64e).

De leur côté, les protégés de Klopp ne se sont pas montrés lumineux offensivement, à l'image d'un Mohamed Salah imprécis dans le dernier geste. D'abord sur deux frappes aux 20 mètres, pourtant dans de bonnes positions (5e, 10e). Puis après avoir éliminé Alisson avant qu'Antonio Rüdiger ne vienne joueur les sauveurs sur sa ligne. L'ancien joueur de Chelsea a ensuite fait les mauvais choix dans ses dernières passes (41e, 43e), et s'est éteint en seconde période. Le technicien allemand s'en est alors remis à son banc. Entré en jeu à la place du Pharaon, Xherdan Shaqiri n'a pas donné raison à son coach en ratant notamment un but (presque) tout fait d'un plat du pied droit trop ouvert (70e). Mais avec Sturridge, la mélodie n'a pas été la même. Et l'international anglais pourra rentrer chez lui en sifflotant, fier d'avoir permis aux siens de rester premiers ex-aequo, et invaincus