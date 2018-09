Premier League : Liverpool et Man City s'imposent, Man United tenu en échec à domicile

Liverpool reste sur son nuage. Après avoir entamé leur campagne de Ligue des champions mardi en battant le PSG (3-2), les Reds ont enchaîné une sixième victoire en Premier League ce samedi en prenant très facilement le meilleur sur Southampton devant leur public (3-0). Ils restent évidemment en tête du championnat avec ce sans-faute impressionnant.

Face à des Saints dépourvus d'ambition et d'argument, les joueurs de Jürgen Klopp ont très rapidement pris l'ascendant dans la rencontre grâce à un but contre son camp grotesque de Wesley Hoedt, qui a propulsé le ballon dans ses filets alors qu'il n'était pas sous pression (10e). Sûrs de leur force, Jordan Henderson et ses partenaires ont déroulé leur jeu en maintenant constamment la tête de leurs adversaires sous l'eau. Et Joel Matip a creusé l'écart en marquant de la tête sur corner (21e).

Le dernier but de la partie a, lui, été inscrit par Mohamed Salah, opportuniste après un coup franc de Xherdan Shaqiri repoussé par la barre (45e).

Man City impressionnant, Man United décevant

Manchester City n'a pas éprouvé plus de difficulté que Liverpool à engranger trois points sur la pelouse du promu Cardiff City à l'occasion de la 6e journée (0-5). Pour son 300e match sous les couleurs mancuniennes, Sergio Agüero a ouvert le score (32e) et est devenu par la même occasion le 10e meilleur buteur de l'histoire de la Premier League avec 147 réalisations. Dans la foulée, Bernardo Silva (35e) puis Ilkay Gündogan (44e) ont mis les Citizens à l'abri avant la pause. Entré en jeu à la place du buteur argentin, Riyad Mahrez a, de son côté, marqué un doublé pour clore les débats.

La fête a en revanche été gâchée à Old Trafford alors qu'Alex Ferguson effectuait sa première apparition au stade depuis son hémorragie cérébrale en mai. Fred avait pourtant permis à Manchester United de prendre les devants en première période contre Wolverhampton (18e). Mais Joao Moutinho a égalisé d'une belle frappe du gauche au retour des vestiaires (53e) pour arracher le nul (1-1).

Pour compléter le tableau, Burnley a remporté son premier succès de la saison en faisant imploser Bournemouth (4-0), le Leicester de Claude Puel a dominé Huddersfield (3-1) tandis que Crystal Palace et Newcastle ne sont pas parvenus à se départager (0-0). Plus tôt dans l'après-midi, Watford était allé glaner un point sur le terrain de Fulham (1-1). De quoi permettre aux Hornets d'être certains de rester quatrièmes à l'issue du week-end.