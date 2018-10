Premier League : Liverpool leader provisoire après sa victoire sur Cardiff (4-1)

L'occasion était belle et Liverpool ne s'est pas privé de la saisir. L'équipe de Jürgen Klopp a pris le fauteuil de leader de la Premier League grâce à une victoire maîtrisée face à Cardiff (4-1) samedi à Anfield, lors de la 10e journée. Un succès qui a marqué la montée en puissance de l'attaque des Reds à l'image de Mohamed Salah, buteur et double passeur décisif, et de Sadio Mané, auteur d'un doublé. Liverpool prend provisoirement trois points d'avance Manchester City en tête du classement avant son déplacement sur la pelouse de Tottenham, lundi.

C'est la conclusion parfaite d'une semaine rondement menée par Liverpool après sa victoire sur l'Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des champions (4-0). Et notamment par Mohamed Salah. Auteur d'un doublé face aux Serbes, l'Egyptien a confirmé son retour en forme en ouvrant le score avec opportunisme, après un tir de Sadio Mané contré par Sean Morrison (1-0, 10e). Salah en est désormais à 33 buts en 35 matches à domicile depuis qu'il a rejoint les Reds. Anfield, c'est bien le jardin de l'Egyptien.

Bournemouth confirme

Salah y a aussi montré ses qualités de passeur. Pas sur le deuxième but des Reds, inscrit par Sadio Mané avec persévérance et réussite (2-0, 66e), mais sur les deux suivants avec un caviar pour Xherdan Shaqiri (3-1, 84e) et une ouverture parfaite pour offrir un doublé à Mané (4-1, 87e). La réduction de l'écart de Callum Paterson (2-1, 77e) restera finalement anecdotique. Elle n'a pas empêché Liverpool de poursuivre son début de saison abouti avec huit victoires en dix journées. Et le réveil de l'attaque des Reds éclaircit encore davantage l'avenir de la formation de Jürgen Klopp.

Derrière les cadors du championnat, Bournemouth continue de surprendre avec un large succès à Fulham (0-3), grâce à un doublé de Callum Wilson (14e s.p., 85e) et un but de David Brooks (72e). Eddie Howe et ses hommes sont désormais invaincus depuis cinq matches et pointent en sixième position devant Watford, qui a confirmé son redressement en enfonçant Huddersfield (3-0) avec des buts de Roberto Pereyra (10e), Gerard deulofeu (19e) et Isaac Success (80e). Wolverhampton, battu à Brighton (1-0), suit à la 8e place tandis que Southampton et Newcastle n'ont pu se départager (0-0).