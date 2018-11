Liverpool rit, Fulham pleure

Liverpool s'est bien relevé. Après leur défaite à Belgrade (2-0) en Ligue des champions mardi, les Reds ont dominé Fulham (2-0) dimanche à Anfield, avec beaucoup de tranquillité. L'équipe de Jürgen Klopp, toujours invaincue sur la scène nationale, en profite pour prendre provisoirement la tête du championnat. Mohamed Salah (41e) et le très bon Xherdan Shaqiri (53e) ont marqué malgré la très bonne prestation de Sergio Rico dans la cage adverse. Pour Fulham, bon dernier de Premier League et battu pour la sixième fois d'affilée, rien ne va plus.

Les Reds ont décidé de ne plus lâcher de points après leurs rencontres de C1. Pour la troisième fois de la saison, Liverpool a remporté un match suivant une affiche européenne. Avec également un nul contre Manchester City (0-0) après une défaite à Naples (1-0), les hommes de Jürgen Klopp négocient pour le moment parfaitement une transition entre la scène continentale et les affaires nationales qui leur a parfois fait défaut l'an dernier.

Salah gonfle ses stats, Shaqiri brille

Après deux matches de suite sans victoire, les pensionnaires d'Anfield ont largement maîtrisé leur sujet dimanche, sans pour autant afficher un visage étincelant. Une prestation collective à l'image de celle de Mohamed Salah, auteur de son huitième but de la saison sur l'ouverture du score (1-0, 41e) mais pas spécialement flamboyant pendant le reste de la rencontre. Une réalisation intervenue durant le seul temps faible des locaux, en fin de première période, et dans la continuité d'un but refusé à Aleksandar Mitrovic, hors-jeu d'un cheveu.

Vainqueur de tous ses matches à domicile face aux promus depuis l'arrivée de Klopp, Liverpool a ensuite scellé son succès peu de temps après le retour des vestiaires. Très bon, Xherdan Shaqiri a mis les siens à l'abri d'une volée du plat du pied gauche (2-0, 53e), laissant impuissant un Sergio Rico pourtant décisif à de multiples reprises (16e, 21e, 53e, 62e). Le Suisse en est ainsi à deux buts et trois passes décisives sur ses six dernières apparitions. Fulham, de son côté, ne méritait pas vraiment mieux étant donné l'investissement globalement insuffisant de ses troupes. A ce rythme-là (neuf défaites et une seule victoire en douze journées), le maintien sera mission impossible pour les Cottagers...