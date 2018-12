Premier League: Manchester City essuie une 2e défaite contre Palace et perd du terrain sur Liverpool

La foudre est tombée à l’Etihad Stadium. Malgré l’ouverture du score de Manchester City ce samedi face à Crystal Palace et une tentative de comeback en toute fin de match, c’est une grosse déroute qu’a connue la troupe de Pep Guardiola (2-3). Dépassés dans l’engagement et trop maladroits devant, les Citizens laissent quatre points d’avance à Liverpool, vainqueur de Wolverhampton vendredi (0-2). Un petit matelas, mine de rien, avant le Boxing Day. Dans le même temps, Chelsea est tombé contre Leicester (0-1).

Un siège à la Fort Alamo. Voilà à quoi a ressemblé la fin de match sur la pelouse du champion d’Angleterre en titre. Poussés par la réduction du score venu d’un but ahurissant de Kevin de Bruyne, sorte de centre-tir qui a fini sa course en lucarne (2-3, 85e), les Citizens ont poussé pour arracher l’égalisation (90+2). En vain.

Agüero, De Bruyne, Mahrez : personne n'a pu sauver les Citizens

Tout avait parfaitement commencé pour les coéquipiers d’Aymeric Laporte, encore titulaire ce samedi au sein de la charnière mancunienne. D’un coup de casque parfait, Ilkay Gündogan avait mis les siens sur le bon chemin (1-0, 27e). On pensait la machine lancée. Elle s’est finalement franchement enrayée face à l’enthousiasme d’une équipe de Crystal Palace clinique.

Jeffrey Schlupp a d’abord égalisé (1-1, 33e) avant qu’Andros Townsend ne s’offre le but du jour d’une volée exceptionnelle à plus de vingt-cinq mètres qui a laissé Ederson impuissant (1-2, 35e). La furia de Palace a laissé City groggy. Guardiola a alors joué son va-tout avec les entrées de Sergio Agüero, Kevin de Bruyne et Riyad Mahrez. Mais c’est encore la bande de Roy Hodgson qui a fini par trouver la faille. Après un mauvais dégagement de la défense mancunienne, Kyle Walker s’est fendu d’un tacle inutile pour offrir un penalty transformé par Luka Milivoje (1-3, 51e). Rédhibitoire pour espérer une remontada. Suffisant pour laisser du champ à Liverpool qui n’en demandait pas tant.

Chelsea chute aussi

D’autant que dans le même temps, les Blues de Chelsea ont aussi glissé à domicile. Un petit but de Jamie Vardy a suffi au bonheur des Foxes de Leicester (0-1) qui en profitent pour intégrer la première partie de classement, à la 9e place. Pour Chelsea, en revanche, c’est la soupe à la grimace. Quatrièmes, les hommes de Maurizio Sarri ont désormais le même nombre de points qu’Arsenal et peuvent voir Tottenham prendre cinq points d’avance dimanche face à Everton.