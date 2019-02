Premier League : Manchester City passe devant Liverpool avec sa victoire à Everton (0-2)

Ce n’est peut-êtreque très provisoire, mais ça fait déjà le bonheur des Citizens. Grâce à des buts d’Aymeric Laporte et de Gabriel Jesus, Manchester City est venu à bout d’Everton ce mercredi (0-2) en match avancé de la 27e journée de Premier League. Un résultat qui a des répercussions directes au niveau du classement car suite à cette victoire - leur 20e en championnat cette saison -, les Citizens ravissent le fauteuil de leader à Liverpool.

Les hommes de Pep Guardiola profitent ainsi d'un réajustement de leur calendrier avant la finale de League Cup, qui les opposera à Chelsea le 24 février. Un changement de programme qui n’a pas perturbé les hommes de Pep Guardiola, dominateurs tout au long du premier acte. Heureux de voir la reprise d’Ilkay Gündogan ricocher sur sa barre transversale (19e), Jordan Pickford n’a en revanche rien pu faire sur la tête d’Aymeric Laporte, buteur juste avant la pause (0-1, 45e+2).

9/10 pour City en 2019

Logiquement menés au score, les Toffees ont cherché à mettre davantage le pied sur le ballon dès la reprise. Mais malgré les entrées en jeu de Gylfi Sigurdsson, Richarlison et Cenk Tosun, les joueurs de Marco Silva n’ont pas réussi à prendre à défaut l’impeccable défense mancunienne. Peu inquiétés, les Citizens se sont définitivement mis à l’abri au bout du temps additionnel, Gabriel Jesus s’y prenant à deux fois pour pousser le ballon au fond des filets (0-2, 90e+7).

Habitué à souffler le chaud et le froid cette saison, le club de la Mersey concède un deuxième revers de rang à domicile et reste neuvième du classement. City, pour sa part, en est désormais à neuf succès toutes compétitions confondues (sur dix rencontres disputées) depuis le début de l’année 2019. Liverpool ne peut plus regarder dans le rétroviseur.