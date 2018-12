Premier League : Manchester City s'impose à Southampton (1-3) et reprend la deuxième place

Réaction en douceur pour Manchester City. Après deux défaites consécutives, les Citizens ont réagi à Southampton (1-3). Sans se surpasser, les hommes de Pep Guardiola assurent l'essentiel et reviennent à sept points de Liverpool alors que se profile, le 3 janvier, la réception des Reds.

Face à une faible équipe de Southampton, dix-septième du championnat, Manchester City n'a pas trop douté. Il y a bien eu un moment de flottement, à la demi-heure de jeu, alors que City avait pris l'avantage par David Silva (0-1, 10e), quand le pressing de Southampton s'est intensifié. Ce réveil des Saints s'est même concrétisé au tableau d'affichage avec l'égalisation d'Hojbjerg (1-1, 37e).

Mais très vite, Manchester City a repris l'avantage et n'a plus laissé Southampton revenir dans la partie. C'est d'abord Sterling, d'un centre fort, qui a provoqué le but contre son camp de Ward-Prowse (1-2, 45e). Puis Aguero, de la tête, a fait le break (1-3, 45e+2).

Encore des doutes avant le choc contre Liverpool

Sans réellement changer de rythme, parfois un peu trop dans la gestion, Manchester City a malgré tout eu quelques autres situations dangereuses, stoppées par McCarthy. Le portier des Saints, pas irréprochable sur le troisième but par ailleurs, a également été aidé par sa barre transversale, qui a repoussé une frappe d'Aguero (59e).

Malgré la victoire, Manchester City n'a pas effacé tous les doutes avant la réception de Liverpool jeudi prochain pour ce qui pourrait être le tournant de la saison. Au rayon de bonnes nouvelles, toutefois, le bon retour de Fernandinho, précieux, est à noter.

Si Southampton a fourni une copie correcte en première mi-temps, l'équipe de Mario Lemina - sorti à la pause - a été apathique en seconde période. Malgré cela - et l'expulsion d'Hojbjerg (85e) - Manchester City n'en a pas profité pour creuser l'écart. Les Citizens devront donc en faire plus face aux hommes de Klopp pour entretenir leurs espoirs de conserver leur couronne nationale.