Premier League : Manchester City s'impose contre Tottenham grâce à Riyad Mahrez (0-1)

Manchester City reprend son bien. Dépassés par Liverpool, large vainqueur de Cardiff samedi (4-1), les Citizens ont retrouvé leur fauteuil de leader ce lundi. Les champions d’Angleterre en titre se sont imposés sur la pelouse - calamiteuse - de Tottenham (0-1) grâce à un but de Riyad Mahrez. Peu inspirés et surtout maladroits dans le dernier geste, les Spurs s’inclinent pour la troisième fois de la saison et restent scotchés à la cinquième place.

