Premier League - Manchester United : Après Pogba, Mourinho se met à dos... Alexis Sanchez

En une semaine chrono, Manchester United a tout connu. Une triste élimination en Carabao Cup face à Derby County, le retrait du vice-capitanat à Paul Pogba, une brouille à l'entraînement entre le Français et Mourinho, une triste défaite samedi face à West Ham... Difficile de faire pire, non ? Et pourtant, l'avis de tempête est encore loin d'être levé. En effet, place désormais au cas Alexis Sanchez.

En tribunes lors de la défaite des siens contre les Hammers, l'international chilien serait remonté contre son entraîneur. Selon le Mirror, l'ancien joueur d'Arsenal aurait en effet été "stupéfait" du choix de Mourinho. En interne, Sanchez exprimerait même quelques regrets concernant son transfert chez les Red Devils, au point qu'il n'exclut pas de les quitter si sa situation ne change pas.

Mourinho-Sanchez, la rupture ?

Toujours concernant ce cas épineux, la chaîne Fox Sports explique que le Special One, mécontent de la forme de Sanchez, n'a pas hésité à lui signifier lundi dernier lors d'une séance d'entraînement. Le tout devant le reste du groupe. "Depuis des mois les gens me demandent que Martial joue. Martial, Martial, Martial, encore et encore. Et dans le même temps, ils disaient qu’Alexis ne jouait pas suffisamment bien", se justifiait Mourinho samedi après la défaite face à West Ham.

"Cette semaine, c’était le moment pour écouter les gens, donner une chance à Martial et laisser Alexis dehors", précisait-il. Mardi, Manchester reçoit Valence pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions. L'occasion de revoir Sanchez dans le groupe des Red Devils ? Possible, même si le dernier mot reviendra, comme souvent, à José Mourinho...