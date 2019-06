Gros coup pour Manchester United et pour Crystal Palace. Les Red Devils viennent d'officialiser l'arrivée du latéral droit Aaron Wan-Bissaka, 21 ans, pour cinq saisons contre un beau chèque d'environ 55 millions d'euros. Ole Gunnar Solskjaer en avait fait sa priorité et les négociations ont été musclées entre les deux clubs, Crystal Palace refusant deux offres de Manchester United. Le défenseur, lui, ne rêvait que d'une chose, rejoindre les Red Devils. Il devient le sixième défenseur le plus cher de l'histoire.

Dans un communiqué publié par le club, Super-Sub explique pourquoi il a fait le forcing pour Wan-Bissaka : "Aaron est l’un des meilleurs jeunes défenseurs de Premier League. Il a une très bonne éthique de travail, le talent et la mentalité pour jouer à Manchester United, il correspond exactement au type de joueur qu’on cherche à recruter pour nous aider à nous améliorer. Il est jeune, il a faim et veut progresser, c’est important." C'est la deuxième recrue de Manchester United lors de ce mercato estival après Daniel James, en provenance de Swansea.