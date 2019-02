Premier League : Manchester United s'impose à Leicester grâce à Marcus Rashford (0-1)

Les Red Devils n'ont pas tardé à réagir. Tenus en échec sur leur pelouse par Burnley mardi dernier (2-2) après huit victoires de rang toutes compétitions confondues depuis la prise de fonction de leur coach Ole Gunnar Solskjaer, les joueurs de Manchester United ont vite renoué avec le succès en allant s'imposer à Leicester ce dimanche (0-1). Un but de Marcus Rashford (9e) a suffi à faire le bonheur des visiteurs qui doublent Arsenal et grimpent à la 5e place du classement avant le choc entre les Gunners et Manchester City.

Arrivés sur la pelouse au King Power Stadium avec une belle envie offensive, les joueurs de Solksjaer ont vite pris à défaut une défense adverse trop passive. Rashford aurait pu rapidement la sanctionner mais il n'a pas cadré sa tête à bout portant (5e). L'avant-centre de 21 ans, qui fêtait son 100e match de championnat avec le maillot mancunien, n'a pas eu le temps de trop tergiverser. Superbement lancé vers la zone de vérité par Paul Pogba après une perte de balle des Foxes dans leur camp, Rashford est allé battre Kasper Schmeichel avec une belle précision (0-1, 9e).

Cette ouverture du score aurait dû permettre aux visiteurs de développer leur jeu offensif avec confiance et fluidité. Ce ne fut pas le cas. Les Red Devils ont levé le pied et se sont surtout employés à contenir les quelques assauts des Foxes, emmenés par l'inspiré meneur de jeu James Maddison et le volontaire Harvey Barnes, revenu à Leicester cet hiver après un prêt concluant à West Brom.

Des Mancuniens prudents

Combatif mais longtemps peu dangereux, Jamie Vardy a attendu l'heure de jeu pour se signaler en claquant un superbe ciseau après un coup franc de Maddison détourné par le mur. Il en fallait pourtant davantage pour surprendre le vigilant David De Gea (61e). Les entrées en jeu de part et d'autre de Rachid Ghezzal (62e) et Anthony Martial (67e) ont permis d'apporter davantage de percussion offensive. Le joueur de Leicester a cru à l'égalisation quand son coup franc venu de la droite a pris le chemin de la lucarne gauche de De Gea mais le portier espagnol a encore joliment réagi (77e).

Dans une fin de match enlevée, la dernière occasion est revenue à Harry Maguire qui a trop ouvert son pied droit devant la cage adverse (90+4). Le défenseur de Leicester n'a pas pu empêcher son équipe de subir une troisième défaite consécutive à domicile en championnat après celle devant Southampton (1-2) et Cardiff (0-1). Les Foxes peinent visiblement à faire le jeu sur leur terrain et cela a profité à Manchester United qui mise beaucoup sur la rigueur défensive et les contres.