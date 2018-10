Premier League - Manchester United : Toujours dans le coup, Mourinho s'est offert un peu de répit

Les Red Devils ne renoncent pas si facilement, José Mourinho non plus. Sous le feu des critiques depuis le début de saison en raison des piètres prestations et des mauvais résultats de Manchester United, le coach portugais était même annoncé tout proche du licenciement par le Daily Mirror. Il a démontré qu'il conservait la main sur son groupe malgré des relations souvent houleuses avec ses joueurs.

Ceux-ci étaient menés 0-2 sur leur pelouse par Newcastle après seulement dix minutes de jeu ce samedi dans le cadre de la 8ejournée de Premier League. L'entraîneur décrié et ses hommes ont pourtant réussi à trouver les ressources tactiques et mentales nécessaires pour revenir dans le match puis s'imposer sur le fil (3-2). "Ceux qui lisent les journaux, qui sont reliés aux réseaux sociaux, pensaient sans doute que j'étais déjà parti, a confirmé le technicien portugais. Si je n'avais pas reçu un SMS de ma direction me demandant de ne pas lire (les journaux), j'en aurais été également convaincu. Un ami me disait ce matin, s'il pleut à Londres, ce sera ta faute. S'il y a des problèmes avec le Brexit, c'est ta faute"..

" J'espère que la chasse à l'homme s'arrêtera "

"Entraîner, c'est la vie que j'aime, je vais travailler jusqu'à mon dernier jour, peut-être que la chasse à l'homme s'arrêtera, j'espère que la chasse à l'homme s'arrêtera", a ensuite lancé José Mourinho à la presse après cette rencontre folle durant laquelle les supporters mancuniens présents dans les tribunes d'Old Trafford lui ont manifesté leur soutien. "Je pense que ce n'est pas pour moi qu'ils font ça, c'est pour le club, a assuré l'entraîneur. Ce club qu'ils aiment et le club que nous représentons avec honneur et dignité. Mais je suis quand même étonné. A la mi-temps, nous étions menés 2-0 et les supporters ont été incroyables."

Mourinho pourra tout de même être considéré comme le premier responsable de la belle réaction de son équipe. Inspiré dans ses changements, il n'a pas hésité à remplacer le malheureux Eric Bailly par Juan Mata dès la 18e minute pour mettre fin à l'hémorragie et à modifier son système tactique. Il a également lancé Marouane Fellaini à la reprise puis Alexis Sanchez (68e). Mata a réduit le score (70e), Martial a égalisé (76e) et marqué et Sanchez a ouvert son compteur cette saison et signé le but de la victoire dans le temps additionnel.

"Ce n'est pas les remplacements... C'est le mental, a pourtant expliqué l'ancien entraîneur le manager. C'est le désir. C'est l'engagement. Comme je l'ai déjà dit, personne n'est au-dessus du club. Ni moi, ni les joueurs". Après avoir longtemps manié le bâton, Mourinho a semble-t-il compris qu'il devait aussi parfois féliciter ses protégés. "En deuxième période, les joueurs ont donné absolument tout, s'est-il réjoui. Ils ne pouvaient pas donner plus. Les joueurs ne jouent pas pour un manager. S'ils le font, ils deviennent mauvais". Rien de mieux que le doux goût de la victoire pour apaiser les esprits.