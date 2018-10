Premier League - Mourinho promet de bien se comporter pour son retour à Chelsea

"Est-ce que je vais fêter comme un fou un but ou une victoire de mon équipe à Stamford Bridge ? Je ne crois pas", a déclaré le coach portugais, qui reste sur trois défaites et zéro but marqué à Chelsea.

"Je crois que j'essaierais de me contrôler et de respecter le stade et les supporters qui ont été mes supporters et mon stade pendant plusieurs années", a ajouté Mourinho, vainqueur de trois titres nationaux avec Chelsea.

Ancien club ou pas, Mourinho compte bien faire un résultat à Chelsea samedi, alors que ses Red Devils sont en difficulté avec sept points de retard sur Chelsea, Liverpool et Manchester City, qui se partagent la tête à 20 points avant cette 9e journée.

Mourinho ne veut plus de polémique

"Je veux bien faire pour mon équipe, mes joueurs, mes supporters. Je suis à 100% pour Manchester United demain (samedi) - pas de place pour autre chose que le respect du stade et des fans", a ajouté Mourinho, une allusion à la procédure ouverte contre lui mardi par la Fédération anglaise.

Mourinho est accusé d'avoir tenu des propos injurieux face caméra après la victoire de United contre Newcastle (3-2), lors de la 8e journée le 6 octobre. "Il est supposé que son langage à la fin du match, tel que capturé par un lecteur labial, était injurieux et/ou insultant et/ou inapproprié", a expliqué la FA. Si Mourinho devait initialement donner une réponse à la Fédération ce vendredi, United a obtenu un laps de temps supplémentaire et il a désormais jusqu'à mercredi pour formuler sa défense.

Vendredi, Mourinho a évité une question sur cet incident, tout en insinuant qu'il n'était pas traité de la même manière que les autres managers. "Si je réponds à votre question j'aurais probablement une autre procédure sur le dos car je ne peux pas laisser entendre qu'il y a des préférences, donc ma réponse est: pas de réponse."