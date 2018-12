Premier League : N'Golo Kanté mène Chelsea au succès à Crystal Palace (1-0)

Chelsea s'en est remis à N'Golo Kanté pour assurer le service minimum. Ce dimanche, les Blues se sont imposés contre Crystal Palace (0-1), dans le cadre de la 20e journée de Premier League. Si l'essentiel est assuré, les hommes de Maurizio Sarri n'ont pas particulièrement brillé dans le jeu. Mais leur champion du monde N'Golo Kanté, omniprésent en première période, a fait la différence sur un éclair, une belle inspiration menée avec David Luiz pour assurer le succès londonien (51e). Au classement, Chelsea, toujours quatrième, se rapproche dangereusement de la troisième place de Manchester City, en difficulté ces dernières semaines.

Branchés sur courant alternatif depuis plusieurs semaines, les Blues ont éprouvé de grandes difficultés à rentrer dans leur match face à un adversaire en forme, invaincu depuis trois matches et tombeur de Manchester City une semaine plus tôt. Les hommes de Maurizio Sarri se sont heurtés au bloc bas bien en place des protégés de Roy Hodgson. Il a fallu attendre la 35e minute de jeu pour assister aux premières occasions du match. Plein centre, Willian a vu son coup franc du droit venir heurter l'extérieur du poteau de Vicente Guaita. Dans la foulée, sur le corner, le numéro 22, en dehors de la surface, a vu sa frappe du droit être parfaitement sortie par le dernier rempart des Eagles (36e). Enfin, sur le nouveau corner, Ross Barkley, aux six mètres, a tenté un incroyable geste acrobatique du droit et aurait pu marquer le but de l'année si le ballon n'était pas venu s'écraser sur le poteau (37e).

Kanté inspiré, Giroud blessé

Toujours aussi précieux, N'Golo Kanté a fini par débloquer la situation au retour des vestiaires. Idéalement trouvé par une longue ouverture de David Luiz dans la surface de réparation, le champion du monde français, parti dans le dos de la défense adverse, a contrôlé de la poitrine et trouvé la faille du pied gauche (51e). Le milieu de terrain a inscrit là son troisième but depuis le début de la saison. Tous ont donné lieu à des victoires de Chelsea.

Egalement très en jambes, William aurait pu doubler la mise sans un excellent Vicente Guaita (68e). Les partenaires d'Olivier Giroud, titulaire à la pointe de l'attaque puis obligé de céder sa place sur blessure (76e), ont ensuite eu du mal à mettre du rythme. Chelsea conclut donc cette année 2018 par une victoire précieuse, quand le voisin Tottenham s'est incliné samedi contre Wolverhampton. Les Blues sont toujours dans la course au podium. Et ils le doivent notamment à l'incontournable Kanté.