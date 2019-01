Manchester United : Pogba "est fait pour être capitaine" selon Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer connaît mieux que quiconque Paul Pogba pour avoir entraîné le joueur à l’aube de sa carrière. Et il en est persuadé, l’international français deviendra tôt ou tard capitaine pour les Red Devils. "On voit sa personnalité. Il adore jouer au football. C'est un personnage plus grand que nature. (...) Quand les performances sont au rendez-vous, ça se conjugue et ça donne un bon leader. Vous voyez ce que ça a signifié pour lui de gagner la Coupe du monde. Donc pour moi, oui, il est fait pour être capitaine", a déclaré le technicien norvégien en conférence de presse.

"Je connais le garçon d'avant (quand il entraînait la réserve de Manchester United, ndlr) et c'est un leader. C'est un personnage qui influence les gens. Il est impliqué et veut réussir. Il sait qu'il ne peut pas y parvenir tout seul. C'est un jeu d'équipe et c'est une personne qui apporte tant de bonnes choses avec lui quand il s'amuse", a-t-il poursuivi.

L'entraîneur, qui a succédé à Mourinho en novembre, a toutefois ajouté qu'il n'avait pas l'intention de confier immédiatement le brassard à Pogba. En septembre, Mourinho avait déclaré que le milieu français ne serait plus jamais capitaine du club, quelques jours après un désaccord apparent sur la tactique des Red Devils. Sur fond de relation tendue entre les deux hommes, Pogba avait déclaré publiquement que Manchester United devait "attaquer, attaquer, attaquer, attaquer".