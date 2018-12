Premier League - Revivez la folle journée du Boxing Day

22h27 : Le Boxing Day, c'est déjà terminé !

Ca y est, le temps est passé vite mais le Boxing Day ferme déjà ses portes au terme d'une journée spectaculaire. Vingt-neuf buts ont été inscrits en neuf rencontres et des mouvements ont eu lieu en tête du classement. Cette 19e journée s'achève toutefois jeudi soir avec un duel entre Southampton et West Ham à 20h45. Bonne soirée à toutes et à tous !

22h23 : Chelsea repasse 4e

Vainqueur à Watford (1-2) mercredi soir, Chelsea a profité du match nul d'Arsenal à Brighton quelques heures plutôt pour prendre deux points d'avance sur les Gunners à la quatrième place. Les Blues ont pu compter sur un doublé d'Eden Hazard (45e+1, 58e sp) pour reprendre leur match en avant en Premier League.

21h18 : Le 100e pour Hazard, le bijou de Pereyra !

Les Blues ont ouvert le score juste avant la pause à Watford (0-1, 45e+1), grâce au 100e avec Chelsea d'Eden Hazard (78 en Premier League). Mais les Hornets ont égalisé dans la foulée, d'une superbe volée de Roberto Pereyra (1-1, 45e+3).

21h15 : Solskjaer est ravi

Pour sa première à Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer ne pouvait pas demander mieux.

Vidéo - Solskjaer : "Que demander de plus ?" 01:04

20h07 : Arsenal ralenti à Brighton

Pas de deuxième victoire consécutive pour les Gunners. Arsenal a donc été accroché sur la pelouse de Brighton mercredi soir (1-1), après des buts de Pierre-Emerick Aubameyang (7e) et Jürgen Locadia (35e). Au classement, la troupe d'Unai Emery reste quatrième mais Chelsea repassera devant en cas de victoire ou de nul à Watford (20h30).

19h47 : L'éloge pour Pogba

Brillant face à Cardiff pour la première d’Ole Gunnar Solskjaer (1-5), Paul Pogba a remis ça face à Huddersfield lors du Boxing Day en s’offrant un magnifique doublé (3-1). Suffisant pour recevoir les louanges des siens en fin de match.

18h55 : Le cadeau de Lichtsteiner

Arsenal avait la mainmise sur le match à Brighton mais un long dégagement et une tête en retrait ratée de Stephan Lichtsteiner ont tout changé. Le Néerlandais Jürgen Locadia en a profité pour égaliser après avoir dribblé Bernd Leno (1-1, 35e).

Jürgen Locadia, l'attaquant néerlandais de Brighton.Getty Images

18h22 : Aubam' is on fire

Avant même le quart d’heure de jeu, Pierre-Emerick Aubameyang a continué sur sa folle lancée. Servi par Alexandre Lacazette, le Gabonais s’est fendu d’une frappe sans contrôle parfaite dans la lucarne de Brighton (0-1, 7e). Son 13e but de la saison.

17h56 : C'est terminé pour les matches de 16h !

C'est terminé sur les six pelouses de Premier League. Les scores :

Manchester United 3-1 Huddersfield Town

Liverpool 4-0 Newcastle

Leicester City 2-1 Manchester City

Tottenham 5-0 Bournemouth

Crystal Palace 0-0 Cardiff City

Burnley 1-5 Everton

A 18h15, c'est Arsenal qui prend le relais face à Brighton. Puis, à 20h30, Chelsea se déplace à Watford.

17h53 : Et de cinq pour Everton !

Festival pour Everton. Servi par Sigurdsson, Richarlison surprend le gardien d'une frappe du pied gauche dans les dernières secondes du match.

17h44 : Huddersfield sauve l'honneur

La lanterne rouge du championnat n'a pas baissé les bras. Steve Mounie sert Mathias Jorgensen dans la surface, qui la glisse le long du poteau gauche.

17h41 : Fabinho met le quatrième

D'un corner parfaitement tiré par Mohamed Salah, Fabinho reprend de la tête, c'est but.

17h38 : Pereira enfonce City

Et de deux pour Leicester ! Le défenseur réalise une magnifique reprise de volée qui file tout droit dans le but d'Ederson. Il profite d'un corner repoussé dans ses pieds par Leroy Sané.

17h34 : Digne et Pogba, jour de doublés

Lucas Digne ne rigole plus. D'une frappe lointaine pure, le latéral gauche s'est offert un doublé improbable mais magnifique face à Burnley (1-4). Paul Pogba non plus n'était pas là pour plaisanter. Le Français, déjà brillant face à Cardiff (1-5), s'est lui aussi fendu d'un joli doublé.

17h32 : Le dernier quart d'heure

Alors qu'il reste un gros quart d'heure à jouer, voici les scores en direct :

Manchester United 3-0 Huddersfield Town

Liverpool 2-0 Newcastle

Leicester City 1-1 Manchester City

Tottenham 5-0 Bournemouth

Crystal Palace 0-0 Cardiff City

Burnley 1-4 Everton

17h20 : Pogba met United au chaud

Après une magnifique action collective de Manchester United, Paul Pogba est envoyé au but par Ander Herrera (2-0, 64e). Le Français s'offre sa quatrième réalisation de la saison en Premier League.

17h18 : Lacazette de retour dans le onze d'Arsenal

À 18h15, Arsenal se déplace à Brighton. Pour ce match, Unai Emery a décidé de remettre Alexandre Lacazette dans la peau d'un titulaire. Mesut Özil est aussi de la partie.

17h04 : Salah double la mise

Liverpool se met à l'abri. Après avoir été accroché dans la surface, Mo Salah s'est fait justice lui-même sur penalty face à Newcastle (2-0, 48e). Son douzième but cette saison en championnat.

17h03 : L'autre Kyle Walker

Alors que Kyle Walker est remplaçant face à Leicester, c'est son homonyme qui brille ce mercredi sur les pelouses. Le jeune latéral droit de Tottenham Kyle Walker-Peters s'est offert trois passes décisives face à Bournemouth. D'après Opta, c'est le plus jeune joueur à réaliser pareille performance depuis Jermaine Pennant en 2003.

17h02 : C'est reparti sur toutes les pelouses

16h47 : Le point à la mi-temps

Manchester United 1-0 Huddersfield Town

Liverpool 1-0 Newcastle

Leicester City 1-1 Manchester City

Tottenham 3-0 Bournemouth

Crystal Palace 0-0 Cardiff City

Burnley 1-3 Everton

16h29 : Matic ouvre le score face à Huddersfield

Nemanja Matic était à l'affût. Après une tête de Victor Lindelöf détournée par le gardien adverse, le milieu des Red Devils a ouvert le score pour Manchester United (1-0, 28e).

Nemanja Matic buteur face à HuddersfieldGetty Images

16h26 : Son sur sa lancée

Heung-min Son est en feu. Auteur d'un doublé face à Everton lors de la 18e journée (2-6), l'attaquant des Spurs a de nouveau marqué ce mercredi, permettant aux Spurs de creuser l'écart face à Bournemouth (2-0, 23e). En neuf matches, il est impliqué dans... neuf buts.

16h20 : City rejoint aussitôt

Et si City venait à douter ? Après avoir ouvert le score, les Citizens ont cédé face aux Foxes de Claude Puel. D'une magnifique tête piquée, Marc Albrighton a remis les compteurs à égalité (1-1, 19e).

Marc Albrighton pique sa tête face à Manchester CityGetty Images

16h14 : City du tac au tac, Tottenham aussi

Alors que Liverpool venait d'ouvrir le score, Manchester City a répondu du tac au tac aux Reds. C'est Bernardo Silva, lancé par Sergio Agüero, qui s'est offert son cinquième but de la saison (0-1, 14e). Dans la foulée, Tottenham a aussi ouvert le score face à Bournemouth par Christian Eriksen (1-0, 16e).

16h13 : Digne ne s'arrête plus

Déjà buteur lors de la 16e journée, Lucas Digne remet ça pour faire le break pour Everton à Burnley (0-2). C'est encore sur coup franc que l'international français a trouvé la faille.

16h11 : Liverpool passe déjà devant

Les Reds ne traînent pas. Grâce à une reprise de Dejan Lovren, Liverpool a pris l'avantage face à Newcastle (1-0, 11e). Manchester City n'a pas encore bougé face à Leicester (0-0).

16h05 : L'accueil magnifique de Old Trafford à Solskjaer

16h02 : Everton ouvre le score

Le premier but de ces matches à 16h nous vient de Burnley. L'international colombien Yerri Mina s'est chargé de l'ouverture du score dès la deuxième minute. Everton mène donc 0-1.

16h : C'est parti sur toutes les pelouses !

15h45 : Le programme de 16h

C'est le gros du morceau qui nous attend à 16h pour ce Boxing Day.

Voici le programme :

Manchester United - Huddersfield Town

Liverpool - Newcastle

Leicester City - Manchester City

Tottenham - Bournemouth

Crystal Palace - Cardiff City

Burnley - Everton

15h35 : Rooney est là

Ole Gunnar Solskjaer pourra compter sur un supporter très particulier pour le soutenir lors de sa première à Old Trafford comme entraîneur de Manchester United. Wayne Rooney, légende du club mancunien, est présent dans les travées. Pour rappel, l'international anglais pèse 559 matches pour 253 buts sous le maillot des Red Devils. Il reste encore à ce jour le meilleur buteur de l'histoire du club.

15h30 : Le logo de Liverpool décrypté

À 16h, Liverpool reçoit Newcastle à Anfield pour garder la tête. Club mythique, Liverpool a une histoire riche qui prend toute sa place dans son logo. Quel est cet oiseau qui occupe le centre du logo des Reds ? D'où vient la fameuse devise "You'll never walk alone" ? Et surtout, que symbolisent les deux flammes sur les côtés du blason ? On vous explique tout ça en vidéo.

Vidéo - Un club, un logo : avec son blason, Liverpool n'oubliera jamais les victimes d'Hillsborough 01:59

15h23 : Pas de Martial pour United

Malade, Anthony Martial est absent pour affronter Huddersfield ce mercredi (16h). Il est remplacé par Juan Mata dans le onze mancunien.

15h20 : Match nul en ouverture du Boxing Day

Pas de vainqueur entre Fulham et Wolverhampton (1-1). Si les hommes de Claudio Ranieri avaient ouvert le score par Ryan Sessegnon (1-0, 74e), c'est Romain Saïss qui s'est offert son premier but en Premier League pour remettre les compteurs à égalité (1-1, 85e). Malgré une fin de match au couteau, personne n'aura su prendre l'ascendant. Fulham remonte à la 19e place tandis que les Wolves sont 9es.

15h02 : Fulham ouvre le score !

Libération à Craven Cottage. Ryan Sessegnon s'est offert le premier but de ce Boxing Day à la suite d'un cafouillage dans la surface des Wolves. Il reste un peu plus d'un quart d'heure.

14h55 : Symbole

Vous cherchez à saisir au mieux l'esprit du "Boxing Day" ? Voici la photo parfaite. (Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé)

14h45 : Old Trafford commence à se remplir

Évènement au Théâtre des Rêves ce mercredi avec la première d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête des Red Devils dans son antre mythique. Des écharpes à la gloire du Norvégien sont déjà en place.

Une écharpe à la gloire d'Ole Gunnar SolskjaerGetty Images

D'autres, en revanche, sont périmées...

Une écharpe affichant José MourinhoGetty Images

14h33 : Back in the Boxing Days, quand Thierry Henry signait son premier triplé avec Arsenal

14h22 : Les arbitres anglais sont-ils moins sévères ?

Retour sur un bon vieux cliché : le jeu dur des Anglais. On entend souvent dire qu'en Angleterre, certaines actions de jeu un peu rudes n'auraient pas été sifflées par les arbitres. Est-ce que la différence culturelle d'arbitrage entre Français et Anglais est bien réelle ? Réponse avec notre consultant et ancien arbitre international Bruno Derrien.

Vidéo - Derrien : "Si les arbitres français laissaient jouer comme en Angleterre, ça dégénérerait" 04:29

14h15 : Mi-temps à Fulham

C'est la mi-temps à Craven Cottage. Pour l'instant, les hommes de Claudio Ranieri dominent et se procurent de nombreuses occasions mais n'ont pas réussi à ouvrir le score (0-0). En fin de première période, les esprits se sont échauffés après un tacle bien appuyé. L'esprit de Noël.

Duel sous tension entre Fulham et WolverhamptonGetty Images

13h58 : Leicester va offrir à tous ses supporters une bière et des tartelettes pour la réception de Manchester City

Les tartes offertes par Leicester à ses supportersGetty Images

13h50 : Ambiance folle attendue dans les stades

Comme tous les ans, le Boxing Day est attendu pour son ambiance bon enfant mais surtout bruyante. Alors que les audiences télés sont souvent très bonnes, le taux de remplissage des stades devrait encore être compris entre 95% et 100%.

13h36 : A 2h30 du coup d'envoi, Anfield attend déjà ses supporters

13h30 : C'est parti à Fulham

La lanterne rouge pour débuter. Fulham reçoit Wolverhampton à partir de 13h30. Avec seulement dix points, les Cottagers se doivent de réagir. Une rencontre à suivre ici.

Un supporter de Fulham lors du Boxing DayGetty Images

13h24 : "Boxing what" ?

Mais d'où vient la tradition du Boxing Day ? Le "jour des boîtes" est un jour férié depuis 1871. À l'origine, ce jour était une journée de charité destinée à offrir une journée libre aux servantes et autres serviteurs afin qu'ils profitent eux-mêmes de leur famille au lendemain de Noël. La tradition voulait que les aristocrates offraient au passage de petites boîtes (box en anglais) à ceux-ci, détenant cadeaux ou nourriture. Depuis, le Boxing Day s'est transformé en un jour de loisir outre-Manche. De nombreuses enseignes bradent leur prix pour cette journée particulière. L'équivalent du Black Friday américain.

13h21 : Hello from England

Bonjour à tous et bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct la 19e journée de Premier League, dans le cadre du fameux "Boxing Day". Neuf matches au programme et dix-huit équipes sur le pont en ce lendemain de Noël. Quelques affiches alléchantes ce mercredi : Manchester United - Huddersfield (16h), Liverpool - Newcastle (16h), Leicester - Manchester City (16h), Tottenham - Bournemouth (16h), Brighton - Arsenal (18h15) ou encore Watford - Chelsea (20h30).