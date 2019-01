Premier League : Tottenham arrache la victoire dans les arrêts de jeu sur le terrain de Fulham (1-2)

Tottenham s’est imposé dans le derby de Londres face à Fulham, avant-dernier de Premier League, mais ce fut à la dernière seconde, après une longue bataille face aux Cottagers (1-2). Harry Winks a délivré les siens au dernier moment afin de donner 4 points d’avance à Tottenham, troisième, sur Chelsea. Mais les Spurs ont perdu Dele Alli sur blessure.

Forcément une mauvaise nouvelle pour les Londoniens, déjà privés d’Heung-min Son, et surtout d’Harry Kane au coup d’envoi. Mauricio Pochettino avait choisi d’aligner un 3-4-3 semblable à celui de son adversaire, où Fernando Llorente était titulaire devant pour la première fois de la saison. Et décidément, le karma s’est acharné sur l’entraîneur des Spurs, qui a vu son équipe, pourtant la première à se mettre en évidence (6e, 10e), encaisser l’ouverture du score sur un but contre son camp… de Llorente, surpris sur corner (1-0, 17e).

Sans son serial buteur, Tottenham a bien tenté de se rebeller, mais a paru incapable de percer la défense de Fulham, dont la montée en puissance s’est faite progressivement dans le premier acte. Ryan Babel, de retour en tant que titulaire en Premier League pour la première fois depuis 2010 après son arrivée en provenance de Besiktas cet hiver, n’a pas réussi à bonifier la bonne prestation offensive de son équipe (12e, 40e, 44e). Et Hugo Lloris a dû s’employer pour sortir une magnifique volée d'Andre Schürrle à bout portant (41e).

Nkoudou sort les Spurs du pétrin

Des occasions manquées qui laisseront des regrets aux locaux, puisque les Spurs sont revenus avec de bien meilleures intentions en deuxième période. Et c’est Alli qui a remis les deux équipes à égalité sur un centre déposé par Christian Eriksen d’entrée (1-1, 52e). Llorente a eu plusieurs opportunités, mais soit à cause de Sergio Rico (55e), soit par manque de réalisme (82e), il ne s’est pas rattrapé. Le match a fini par ressembler à une longue pénitence pour Tottenham, qui a aussi touché la barre par Rose (60e), lorsqu'Alli est resté sur la touche en se tenant l’arrière de la cuisse gauche (83e). Il a rejoint le banc des Spurs, à nouveau embêté par la blessure d'un cadre, dans la foulée.

Mais c’est de son remplaçant, l’ancien Nantais Georges-Kevin Nkoudou, qu’est venue la lumière. D’un superbe centre côté gauche, il a déposé le ballon sur la tête d'Harry Winks, qui a permis à son équipe d’empocher les 3 points (1-2, 90e+3). Tottenham prend ainsi le large sur ses concurrents à la Ligue des champions, dont Chelsea, qu’il retrouvera jeudi en demi-finales de la League Cup.