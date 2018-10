Premier League - Tottenham - Manchester City : Lloris, toujours indispensable mais moins lucide

L'après-Mondial reste mouvementé pour Hugo Lloris. Le capitaine des Bleus et de Tottenham a encore fait parler de lui en milieu de semaine en étant expulsé en Ligue des champions. Réduit à dix, les Spurs ont dû se contenter d'un match nul sur le terrain du PSV Eindhoven (2-2) et vu leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale se réduire considérablement. Plus costauds en Premier League, les Spurs reçoivent Manchester City ce lundi dans un choc alléchant et la prestation de Lloris face à l'attaque de feu mancunienne sera forcément suivie de près.

"Il n'est pas responsable du résultat, avait assuré le coach londonien Maurico Pochettino au sujet de son gardien après le résultat décevant en Ligue des champions. Ce genre d'actions arrive dans le football. Pour moi, Hugo est l'un des meilleurs gardiens au monde. Dans tous les matches que nous avons gagnés, il a été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain". Le technicien argentin a logiquement pris la défense de son joueur, que la presse anglaise n'avait pas ménagé.

Vidéo - Pochettino vole au secours de Lloris 01:04

"Il n'a pas joué contre Watford et Liverpool et nous avons perdu, a également rappelé Pochettino. Je pense que les gens ont la mémoire courte dans le football". Si Lloris a connu des soirées compliquées en C1, il s'est en effet montré solide et précieux en championnat et c'est sans lui que les Spurs ont subi leurs deux seuls revers sur la scène domestique depuis le début de saison. L'ancien Niçois s'était même montré brillant sur le terrain de West Ham (0-1) lors de la précédente journée et avait enchaîné un troisième match consécutif en championnat sans encaisser de but après les succès devant Cardiff City (1-0) et Huddersfield (0-2).

Mieux gérer la profondeur

Lloris sera confronté à un défi bien plus relevé ce lundi face à Manchester City qui détient l'attaque la plus prolifique de Premier League avec déjà 26 buts marqués soit près de trois par rencontre. Avec Sergio Aguero (6 buts), Raheem Sterling (4 buts), Bernardo Silva (3 buts), Riyad Mahrez (3 buts), Leroy Sané (2 buts), David Silva (2 buts) ou Gabriel Jesus (1 but), les Citizens disposent de joueurs offensifs en forme. Les hommes de Pep Guardiola savent surtout mettre les défenses adverses en difficulté en combinant avec inspiration.

"Ils jouent à cinq derrière, parfois en losange ou en 4-2-3-1", fait remarquer le coach mancunien qui loue l'adaptabilité des Spurs. Guardiola aura également noté la tendance à jouer haut des Londoniens qui laissent ainsi des espaces dans leur dos. La saison dernière, les Citizens étaient d'ailleurs venus s'imposer à Wembley (1-3) en faisant la différence grâce à des contres rapides que Lloris et sa défense n'avaient pas su gérer. Le gardien français avait déjà réalisé une sortie qui avait coûté un penalty et un second but à son équipe...

Après ses interventions ratées contre le PSV mais aussi le Barça, Lloris devra se montrer beaucoup plus vigilant, réactif et lucide dans ce genre de situations qui apparait aujourd'hui comme son point faible. Sur une pelouse de Wembley qui risque d'être en piteux état au lendemain du match de NFL entre les Eagles et les Jaguars, il faudra éviter les sorties kamikazes et les relances au pied hasardeuses.