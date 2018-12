Une chanson des supporters de Liverpool à la gloire de Virgil van Dijk cartonne

Si vous souhaitez la chanter, retenez bien les paroles : “He’s our centre-half, he’s our number four, watch him defend and we watch him score. He can pass the ball, calm as you like, he’s Virgil van Dijk, he’s Virgil van Dijk !” En plus du mythique "You'll Never Walk Alone" et de la fameuse "Salah Song" l'année dernière, les supporters des Reds auront de quoi offrir un véritable concert à Anfield. Virgil van Djik s'occupera du spectacle.

