Premier League : Wagner quitte le banc d'Huddersfield par "consentement mutuel"

L’aventure entre David Wagner et Huddersfield est terminée. L’information a été annoncé ce lundi par le club anglais. "A 47 ans, il quitte (Huddersfield) Town après des discussions poussées avec les dirigeants, les deux parties s'accordant sur le fait que c'est la bonne décision pour le futur du club", indique un communiqué diffusé sur le site de l'équipe.

"J'aimerais commencer par remercier David pour tout ce qu'il a réussi à Huddersfield Town pendant trois ans et demi," a déclaré le président Dean Hoyle. "Sous sa direction, nous avons réussi des choses sur le terrain qui surpassent tout ce qu'on ait fait récemment, et qui ont largement dépassé mes espoirs les plus fous en tant que président et en tant que fan", a-t-il ajouté.

Huddersfield est 20e du classement de Premier League avec seulement deux victoires cette saison.