Raheem Sterling prolonge à Manchester City

300 000 livres stearling par semaine soit 340 000 euros. C'est la somme mirobolante que va toucher Raheem Sterling à la suite de la prolongation de son contrat avec Manchester City. Ce nouveau salaire fait du jeune international britannique, lié aux Citizens jusqu'en 2023, l'un des joueurs anglais les mieux payés de Premier League.

"Je suis très heureux de prolonger. Ma progression à Manchester City a été très importante", a-t-il confié. "Dès que je suis arrivé ici, j'ai su que c'était le meilleur choix pour moi. C'est un choix payant, et j'en suis vraiment reconnaissant", ajoutait-il.

Sur l'exercice 2018-19, Raheem Sterling a été titulaire neuf fois et a marqué à six reprises. Il a marqué 23 buts toutes compétitions confondues la saison dernière et termine champion de PL. L'attaquant, aux 46 sélections avec l'Angleterre, est arrivé à Manchester City en 2015 pour 69 millions d'euros.