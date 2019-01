Reprise dans 10 jours pour Giroud

Début d’année compliqué pour les Blues. En plus de perdre du terrain dans la course au titre après le match nul concédé hier contre Southampton (0-0), Maurizio Sarri doit composer avec les blessures. Dimanche dernier face à Crystal Palace, dans le cadre de la 20ème journée de Premier League, Olivier Giroud, blessé à la cheville gauche et sorti à la 76ème minute, avait quitté le Selhurst Park en béquilles, laissant présager une blessure d’une certaine gravité. Au final, il n’en est rien. L’international français devrait reprendre l’entraînement d’ici une dizaine de jours comme l’a confirmé l’entraîneur des Blues en conférence de presse. "Il va mieux que ce que je craignais. Le docteur m'a dit qu'il allait pouvoir reprendre l'entraînement dans dix jours, a confié le technicien italien. Le problème, c'est que nous aurions besoin de lui maintenant", a-t-il néanmoins concédé.

Blessure sans gravité pour Willian, Pedro bientôt de retour dans le groupe

Hier, ce fut au tour de Willian de quitter les siens prématurément, blessé en fin de première période (37e). "La blessure de Willian n'est pas trop grave, a assuré Sarri. Concernant Pedro, dans une semaine, il pourra s'entraîner avec ses coéquipiers, a-t-il poursuivi. Ce match a été difficile car Pedro était indisponible, Giroud aussi, Hudson-Odoi aussi, et Willian aussi après 35 minutes."

Chelsea pourrait donc aborder les rencontres face à Tottenham (Coupe de la Ligue) et Arsenal (23ème journée) sans quelques atouts majeurs.