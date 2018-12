Romelu Lukaku explique son début de saison mitigé par… une trop grosse masse musculaire

Le Buzz

1,90m, 93 kilos. Romelu Lukaku est ce qu’on appelle communément un beau bébé. Modèle de puissance, l’attaquant belge a eu du mal à la mettre à profit en début de saison. L’avant-centre de Manchester United a connu un trou d’air. Après avoir marqué à quatre reprises lors des cinq premières journées de Premier League, Lukaku a connu une disette du 15 septembre au 1er décembre. Et l’intéressé avance une explication surprenante à ses difficultés : une masse musculaire trop importante.

"Quand je suis revenu de la Coupe du monde, j’étais très fatigué et j'avais un peu trop de muscles", a-t-il confié au journal britannique The Guardian. "Je me sentais bien pendant le Mondial, je pense avoir bien joué. Mais quand je suis revenu à Manchester, j'ai tout de suite compris que je ne pouvais pas jouer avec la même masse musculaire en Premier League que sur la scène internationale, ce n'est pas le même style."

Du coup, le joueur âgé de 25 ans a dû adopter un nouveau régime alimentaire et de nouvelles habitudes : "Je devais perdre de la masse musculaire et donc rester loin de la salle de gym, boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de légumes et de poisson. Ça aide. Le personnel médical a fait beaucoup de tests pour voir ce qui n'allait pas. Et finalement, ils m'ont fait un programme personnalisé avec plus de travail de prévention, plus de sprints. C’est mieux pour moi." Des changement qui ont visiblement porté leurs fruits, "Big Rom", qui estime désormais jouer avec "plus d'intensité et d'agressivité", ayant retrouvé le chemin des filets en ce dernier mois de l'année avec un but marqué à Southampton (2-2), le 1er décembre, et un autre face à Fulham (4-1), le week-end dernier.