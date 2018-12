Rupture du ligament antérieur du genou droit pour Simon Francis (Bournemouth)

Saison terminée pour le latéral droit et capitaine de Bournemouth. Blessé au genou droit lors de la défaite des Cherries face à Tottenham, mercredi à Londres (0-5), Simon Francis souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, ont confirmé les examens, jeudi.

"Nous sommes dévastés d'avoir perdu Simon avec cette blessure au genou, a déclaré le patron des Cherries, Eddie Howe. C'est un coup dur pour nous de perdre notre capitaine et un joueur qui a été si bon et régulier sur la durée. La route est longue, mais Simon est un professionnel modèle qui a un état d'esprit positif et qui est entouré de gens bien. Je sais qu'il ne ménagera aucun effort pour revenir le plus rapidement possible", a-t-il poursuivi.

Son absence des terrains est comprise entre six et neuf mois.