Sans Kepa, Chelsea retrouve le sourire et enterre les espoirs de titre de Tottenham

Clairement, la mauvaise affaire de cette 28e journée de Premier League est pour Tottenham, seule équipe du Top 6 à ne pas avoir gagné. Dans le choc qui les opposait à Chelsea, les Spurs ont dû s’incliner à Stamford Bridge (2-0). Au terme d’un derby très serré, voire étriqué, ils ont été sanctionnés par une fulgurance de Pedro et par une énorme mésentente entre Trippier et Lloris.

Cette deuxième défaite consécutive freine considérablement les espoirs de titre des hommes de Mauricio Pochettino. Les voici décrochés à la troisième place, à neuf longueurs du leader Liverpool, large vainqueur de Watford (5-0), et huit unités derrière Manchester City, qui a battu West Ham de justesse (1-0). De leur côté, les Blues, sixièmes, sont toujours bien dans la course pour la quatrième place. Malgré un match en moins au compteur, ils sont à trois points d’Arsenal, large vainqueur de Bournemouth (5-1), et deux longueurs derrière Manchester United, qui a gagné sur le terrain de Crystal Palace (1-3).

Tottenham inoffensif

Sans Kepa contraint de rester sur le banc après l’imbroglio de dimanche dernier en finale de League Cup, Chelsea a pu compter sur l’énorme activité de N’Golo Kanté. Mais surtout sur le match exceptionnel de Pedro. L’Espagnol a été très inspiré ce mercredi soir. De l’audace et de nombreuses prises de risque payantes. A l’image de son but où il a mystifié Alderweireld sur la droite de la surface avant d’envoyer, du gauche, le ballon entre les jambes de Lloris (1-0, 57e).

Une ouverture du score méritée après les deux belles opportunités d’Higuain en première période. Une volée du droit sur le poteau (6e), puis une frappe enroulée du gauche qui est passée juste à côté (20e). Chelsea a d’ailleurs failli regretter ses deux premiers échecs, quand la frappe flottante de Winks a terminé sur la barre de Caballero (44e).

En dehors de cette action, le portier des Blues a passé une soirée tranquille. Car Tottenham s’est montré totalement inoffensif. En ne cadrant pas la moindre frappe. Pire, les Spurs ont même offert le deuxième but à Chelsea sur un plateau. Sur un ballon anodin, Trippier n’a pas vu Lloris quitter sa ligne de but et venir vers lui. Et sa malheureuse passe en retrait a fini au fond des filets (2-0, 84e). Grandement menacé jusqu’ici, Maurizio Sarri n’en espérait pas tant. Ce succès devrait lui offrir un petit répit.